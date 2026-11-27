(VTC News) -

Trận Thái Nguyên đấu với Hưng Yên thuộc vòng 9 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 18h ngày 27/11 trên sân vận động Thái Nguyên. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Thái Nguyên đấu với Hưng Yên trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Thái Nguyên vs Hưng Yên trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thái Nguyên đấu với Hưng Yên được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Thái Nguyên đấu với Hưng Yên có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thái Nguyên và Hưng Yên được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Thái Nguyên vs Hưng Yên hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thái Nguyên đấu với Hưng Yên được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Thái Nguyên đấu với Hưng Yên (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thai-nguyen-hung-yen-6b06554ab090d5dc27405218?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Thái Nguyên đấu với Hưng Yên trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thái Nguyên vs Hưng Yên

Màn so tài giữa Thái Nguyên và Hưng Yên là tâm điểm của vòng 9 khi kết quả trận đấu có thể làm thay đổi cục diện nhóm đầu bảng. Hưng Yên hiện xếp thứ hai với 17 điểm, chỉ hơn đội chủ nhà một điểm. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy sẽ tạm thời chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Thái Nguyên có cơ hội cân bằng điểm số với Becamex TP.HCM nếu tận dụng thành công lợi thế sân nhà.

Trận thua 0-1 trước Becamex TP.HCM ở vòng đấu gần nhất khiến Thái Nguyên không còn giữ được vị trí dẫn đầu. Dù vậy, thầy trò HLV Phạm Minh Đức vẫn cho thấy sự ổn định trong lối chơi khi ghi được 17 bàn và chỉ để lọt lưới 8 lần sau 8 trận.

Đội chủ nhà sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Lê Văn Đại, Dương Văn Hào và Trần Trung Hiếu. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Nguyễn Cảnh Tài đặt ra bài toán nhân sự cho hàng phòng ngự Thái Nguyên, đặc biệt khi đối thủ sở hữu hàng công mạnh nhất giải.