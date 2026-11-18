(VTC News) -

Chiều 17/11, U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Doha (Qatar), hướng tới trận mở màn FIFA U17 World Cup 2026 gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11. Trước thềm cuộc đối đầu với đại diện châu Âu, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân cho biết toàn đội đang duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt.

“Chúng em biết U17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua cũng giúp chúng em thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình to cao”, Lê Trọng Đại Nhân chia sẻ.

Theo Đại Nhân, quãng thời gian tập huấn tại UAE trước khi chuyển sang Qatar giúp các cầu thủ dần làm quen với khí hậu và sự chênh lệch múi giờ. Đến thời điểm hiện tại, những yếu tố này không còn ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam.

Lê Trọng Đại Nhân cho biết toàn đội đang duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt. (Ảnh: VFF)

Bỉ được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch thế giới. Dù thừa nhận sự vượt trội của đối thủ, Đại Nhân khẳng định các cầu thủ Việt Nam không e ngại thử thách.

“Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ cho trận gặp U17 Bỉ. Đây là đối thủ rất mạnh, là đương kim Á quân U17 châu Âu và cũng là ứng cử viên cho chức vô địch FIFA U17 World Cup 2026. Tuy vậy, chúng em quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay”, Đại Nhân nhấn mạnh.

FIFA U17 World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại giải đấu này. Với cá nhân Đại Nhân, đây cũng là lần đầu anh được trải nghiệm sân chơi bóng đá trẻ cấp thế giới. Tiền đạo này mong muốn nhận được sự tiếp sức của người hâm mộ Việt Nam, cả trên khán đài tại Qatar lẫn từ quê nhà.

Trong buổi tập ngày 17/11, HLV Cristiano Roland dành phần lớn thời gian để củng cố các phương án chiến thuật. Sau khi khởi động, các cầu thủ được chia nhóm, lắp ghép đội hình và thực hiện những bài tập phối hợp nhằm nâng cao khả năng tổ chức lối chơi.

Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội chỉ được sử dụng sân tập trong 90 phút. Để tận dụng tối đa quỹ thời gian, U17 Việt Nam rời khách sạn từ 13h30, di chuyển khoảng 45 phút đến địa điểm tập luyện.