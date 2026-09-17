Danh sách U17 Việt Nam hướng tới World Cup 2026: Thêm 7 tân binh

(VTC News) -

Theo danh sách được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, U17 Việt Nam có 7 cầu thủ mới so với đợt tập trung gần nhất. Đó là hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (PVF); các hậu vệ Trần Xuân Toàn (Công An Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công-Viettel); cùng hai tiền vệ Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (SHB Đà Nẵng).

Trong số này, Đình Phong hay Quang Danh cũng không phải những cái tên mới hoàn toàn. Họ từng xuất hiện ở các lứa trẻ trước đây và có giai đoạn được gọi lên U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam chuẩn bị cho World Cup 2026.

Việc góp mặt tại U17 World Cup 2026 là dấu mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Tại VCK U17 châu Á 2026, đội đứng đầu bảng và giành quyền vào tứ kết, qua đó lần đầu tiên đoạt vé tham dự U17 World Cup.

Trong giai đoạn tập trung tới đây, ban huấn luyện đội U17 Việt Nam tiếp tục rà soát, đánh giá lực lượng và xây dựng phương án chuẩn bị cho đấu trường thế giới. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn và thích nghi với yêu cầu thi đấu ở cấp độ FIFA.

U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 20/9. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển dự kiến sẽ có chuyến tập huấn tại một quốc gia khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar, địa điểm đăng cai FIFA U17 World Cup 2026.

Bên cạnh mục tiêu vượt qua vòng bảng, giải đấu cũng được VFF xác định là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới. Những trải nghiệm tại World Cup được kỳ vọng góp phần vào quá trình phát triển lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong những năm tới.

Đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G, lần lượt gặp U17 Bỉ ngày 20/11, U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.