U17 Việt Nam sang UAE tập huấn trước FIFA U17 World Cup 2026

(VTC News) -

Tối 5/11, đội tuyển U17 Việt Nam lên đường sang UAE để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay lúc 0h35 ngày 6/11. Đội dự kiến có mặt tại Dubai vào 5h cùng ngày (giờ địa phương), sau đó ổn định nơi lưu trú và nhanh chóng trở lại tập luyện.

Trong thời gian có mặt tại UAE, U17 Việt Nam sẽ duy trì các buổi tập vào lúc 16h trong ba ngày liên tiếp, từ 6/11 đến 8/11. Ban huấn luyện tập trung rà soát những phương án chiến thuật đã xây dựng, đồng thời giúp các cầu thủ duy trì thể lực và thích nghi với điều kiện thời tiết tại khu vực Trung Đông.

U17 Việt Nam lên đường sang UAE tập huấn trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Ngày 9/11, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji lúc 18h00 (giờ địa phương). Đây là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng, đồng thời giúp các cầu thủ làm quen với những thử thách có cường độ và phong cách thi đấu khác nhau.

Theo HLV Cristiano Roland, việc được cọ xát với đội bóng có lối chơi tương đồng với các đối thủ cùng bảng là một trong những mục tiêu quan trọng của giai đoạn tập huấn tại UAE.

Sau trận gặp U17 Fiji, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Dubai để tới Doha vào ngày 10/11, chính thức bước vào chặng chuẩn bị cuối cùng tại Qatar.

Trước ngày xuất phát, HLV Cristiano Roland bày tỏ sự hài lòng với quá trình tập luyện kéo dài 7 tuần của toàn đội. Theo ông, các cầu thủ đã có những chuyển biến tích cực, từng bước tiếp thu và thực hiện tốt những yêu cầu chuyên môn từ ban huấn luyện.

Dù vậy, chiến lược gia người Brazil vẫn muốn tận dụng tối đa quãng thời gian còn lại để cải thiện khả năng phối hợp, nâng cao chất lượng xử lý bóng và giúp các học trò đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào giải đấu.

Một trong những vấn đề được ban huấn luyện đặc biệt quan tâm là sự chênh lệch về thể hình giữa U17 Việt Nam và các đối thủ. HLV Cristiano Roland cho rằng đội bóng cần khai thác tối đa ưu thế về tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp để hạn chế những bất lợi trong tranh chấp.

Theo định hướng của ban huấn luyện, U17 Việt Nam sẽ chú trọng khả năng luân chuyển bóng nhanh, xử lý tình huống hợp lý và đưa ra quyết định chính xác. Khi không kiểm soát bóng, các cầu thủ phải duy trì cự ly đội hình, chủ động di chuyển và kiểm soát khoảng trống nhằm giảm thiểu sức ép từ đối phương.

Tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Trước những đối thủ được đánh giá cao, HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò giữ sự tập trung tối đa và tiếp cận từng cuộc đối đầu với tinh thần quyết tâm cao nhất.