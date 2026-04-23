Lịch thi đấu bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 mới nhất

(VTC News) -

Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 23- 26/4 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ. Đây là giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức thường niên từ năm 2004.

Năm nay, giải đấu được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, duy trì quy mô 08 đội bóng (04 đội nam, 04 đội nữ). Theo điều lệ, các cặp bán kết được xác định dựa trên thứ hạng của các đội sau Vòng 1 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2026: đội đứng đầu gặp đội xếp thứ tư, trong khi đội hạng nhì đối đầu đội hạng ba.

CLB Binh chủng Thông tin (phải) quyết tâm phục thù sau thất bại trước Hà Nội Tasco Auto ở Vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB. (Nguồn: BC Thông tin - BĐ 19)

Với cách phân cặp này, ở nội dung nữ, Hà Nội Tasco Auto sẽ chạm trán Binh chủng Thông tin, còn Hóa chất Đức Giang Lào Cai đối đầu VTV Bình Điền Long An. Ở nội dung nam, Biên Phòng gặp Hà Nội, trong khi Công an TP.HCM so tài cùng Thể Công Tân Cảng. Bốn trận đầu là bán kết, tiếp theo là các trận tranh hạng Ba và chung kết cho cả hai nội dung nam và nữ.

Đáng chú ý, điều lệ năm nay cho phép các đội không giới hạn số lượng vận động viên chuyển nhượng, bao gồm cả nội binh và ngoại binh. Tiêu biểu là tân binh Hà Nội Tasco Auto đã bổ sung chủ công Nguyễn Thị Uyên (từ LP Bank Ninh Bình) và phụ công Nguyễn Phương Quỳnh (từ Ngân hàng Công thương).

Cơ cấu giải thưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, với mỗi đội vô địch nhận 200 triệu đồng cùng cúp và cờ thưởng. Đội á quân nhận 150 triệu đồng, hạng Ba nhận 100 triệu đồng và các đội còn lại nhận 70 triệu đồng. Ngoài ra, các danh hiệu cá nhân như vận động viên tấn công, chuyền hai và phòng thủ xuất sắc cũng được trao thưởng riêng.

Lễ khai mạc giải được tổ chức vào 19h00 ngày 23/4, ngay trước trận đấu đầu tiên. Trong khi đó, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra sau trận chung kết nam vào tối 26/4, dự kiến khoảng 23h00.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương 2026

Ngày 23/4 - 19h30: Hà Nội Tasco Auto vs Binh chủng Thông tin.

Ngày 24/4 - 19h: Hoá chất Đức Giang Lào Cai vs VTV Bình Điền Long An.

Ngày 25/4 - 21h: Chung kết.

Ngày 26/4 - 19h: Tranh hạng 3.

Lịch thi đấu bóng chuyền nam Cúp Hùng Vương 2026

Ngày 23/4 - 21h30: Biên Phòng vs Hà Nội.

Ngày 24/4 - 21h: Công an TP.HCM vs Thể Công Tân Cảng.

Ngày 25/4 - 19h: Tranh hạng 3.

Ngày 26/4 - 21h: Chung kết.