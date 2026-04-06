Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội cam kết sẽ cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, 'thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động', tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. (Ảnh: Phạm Thắng)