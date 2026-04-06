Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

Sáng 6/4, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức.
Đặt tay lên Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".
Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn đến cử tri TP.HCM đã tin tưởng bầu ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. "Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và Nhân dân cả nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. (Ảnh: Quang Khánh)
Chủ tịch Quốc hội cam kết sẽ cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, 'thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động', tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. (Ảnh: Phạm Thắng)
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Theo chương trình dự kiến, tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1, từ 6 - 12/4; đợt 2, từ 20-23/4 và dự phòng ngày 24 và 25/4) để xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự; công tác lập pháp; các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác
