Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử

Sau phiên khai mạc sáng 6/4, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bắt đầu quy trình làm công tác nhân sự, với chức danh lãnh đạo chủ chốt đầu tiên được kiện toàn là Chủ tịch Quốc hội.

Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê quán TP Cần Thơ. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Khoa học; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Trong quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện đoàn Châu Thành (tỉnh Hậu Giang); Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; Bí thư Quận ủy Bình Thủy (TP Cần Thơ); Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 31/3/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV.

Ngày 20/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.

Ngày 2/5/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Ngày 20/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Trần Thanh Mẫn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, sau đó được vào Bộ Chính trị khóa XIV.