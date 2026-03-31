Lazada kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14: Xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới

Đánh dấu cột mốc 14 năm, Lazada - nền tảng thương mại điện tử hoạt động tại 6 thị trường Đông Nam Á - vừa chính thức khởi động chuỗi kỷ niệm bằng lễ hội sống khỏe Lazada Run Wellness Fest vào ngày 22/3 và xác lập 2 kỷ lục Guinness toàn vùng.

Đây là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa, nhằm lan tỏa lối sống năng động và tích cực đến cộng đồng. Chuỗi sự kiện được khởi động tại Indonesia vào ngày 1/3, tiếp nối tại Malaysia vào ngày 14/3, trước khi đồng loạt diễn ra tại Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Philippines vào ngày 22/3, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Cùng thời điểm này, Lazada cũng kích hoạt chương trình “Siêu Sale Sinh Nhật” bùng nổ trên toàn khu vực từ 20h ngày 24/3 đến hết ngày 27/3.

Sự kiện tại TP.HCM thu hút hơn 800 người tham gia

Tại Việt Nam, Lazada Run Wellness Fest được tổ chức tại Công viên Tao Đàn (TP.HCM), quy tụ hơn 800 runners.

Khác với giải chạy thông thường, sự kiện là "sân chơi" bùng nổ với trải nghiệm âm nhạc cực chất và những màn tương tác cùng các thương hiệu. Đây chính là điểm hẹn giúp các nhãn hàng bước ra khỏi nền tảng thương mại điện tử để kết nối trực tiếp với người dùng theo cách thú vị nhất.

Tại lễ hội sống khỏe Lazada Run Wellness Fest, các thương hiệu bố trí khu trải nghiệm trực tiếp, giúp người tham gia tương tác, dùng thử sản phẩm và nhận quà. Đồng hành cùng sự kiện là hơn 20 thương hiệu quốc dân như Samsung, Ensure, Sunplay, Hada Labo, PAULA’S CHOICE SKINCARE, ARCHCAFÈ, NTPM, GOOJODOQ, LA ROCHE-POSAY, Vinamilk, MANIA HOLIC, VIFON, Kiri, Hữu Nghị Food, HIGHLANDS COFFEE, GREEN FOOD, Fuwa3e và Vua Gạo…

Các hoạt động sôi động tại lễ hội sống khỏe Lazada Run Wellness Fest 2026. (Ảnh: Lazada)

Bên cạnh đó, khu vực trải nghiệm của TMALL – "ông lớn" hàng chính hãng Taobao – cũng góp mặt với không gian trải nghiệm cực xịn. Từ những sản phẩm quốc tế chất lượng đến các xu hướng tiêu dùng dẫn đầu, TMALL mang đến làn gió mới đầy thú vị cho cộng đồng yêu mua sắm tại Việt Nam.

Xác lập 2 kỷ lục Guinness cùng lúc

Trong khuôn khổ ngày hội sinh nhật, Lazada đồng thời xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới với sự tham gia của người tiêu dùng tại 4 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Philippines vào ngày 22/3.

Cụ thể, người tham gia tại các địa điểm đã cùng nhau thiết lập kỷ lục “Nâng ly với đồ uống không cồn đông người tham dự nhất” và “Nhiều người mở quà cùng lúc nhất”. Hoạt động này đã biến cột mốc sinh nhật lần thứ 14 của Lazada trở thành một sự kiện mang tính kết nối giữa các thị trường trong khu vực.

Đại diện Lazada Việt Nam nhận bằng kỉ lục Guinness. (Ảnh: Lazada)

“Cột mốc 14 năm không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển, mà còn là cơ hội để chúng tôi kết nối chặt chẽ hơn với cộng đồng người dùng trong khu vực. Thông qua các sáng kiến như Lazada Run Wellness Fest, Lazada hướng đến việc mở rộng trải nghiệm, vượt ra ngoài hoạt động mua sắm đơn thuần”, đại diện Lazada cho biết.

Ưu đãi “khủng” tri ân người tiêu dùng

Hòa cùng không khí lễ hội, chương trình “Siêu Sale Sinh Nhật” của Lazada cũng chính thức khởi động từ 20h ngày 24/3 đến 27/3. Với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, đây chính là món quà tri ân thiết thực mà nền tảng dành tặng cho người tiêu dùng trên toàn khu vực.

Theo đó, người tiêu dùng có thể tận hưởng các chương trình ưu đãi khi mua sắm tại ứng dụng Lazada như deal mua 1 tặng 1, voucher toàn sàn trị giá lên đến 14 triệu đồng, cùng ưu đãi đến 50% từ các gian hàng LazMall. Bên cạnh đó, hơn 7.000 gian hàng quốc tế chính hãng cũng tham gia với mức giảm giá lên đến 30%.

Ngoài yếu tố giá, Lazada cũng không ngừng nâng cấp trải nghiệm người dùng thông qua việc tối ưu giao diện tại ứng dụng, cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và cải thiện tốc độ giao hàng, đi kèm chính sách đổi trả trong 30 ngày.

Mở rộng vai trò từ nền tảng thương mại điện tử

Qua chuỗi hoạt động mừng sinh nhật, Lazada cho thấy định hướng phát triển vượt ra ngoài vai trò của một sàn thương mại điện tử đơn thuần. Việc kết hợp giữa các sự kiện trải nghiệm thực tế và chương trình mua sắm trực tuyến là cách nền tảng này gia tăng điểm chạm với người dùng, đồng thời tạo thêm không gian để các thương hiệu kết nối trực tiếp với khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử cạnh tranh, việc mở rộng sang các hoạt động gắn với lối sống và cộng đồng được xem là một hướng đi nhằm giữ chân người dùng và nâng cao trải nghiệm mua sắm.