Lạng Sơn: Kiểm soát hiệu quả nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu

(VTC News) -

Hiện nay, tình hình dịch bệnh do virus Nipah, Hanta... tại các nước đang diễn biến phức tạp, công tác an ninh y tế tại các cửa khẩu đường bộ được đặt trong tình trạng báo động cao.

Nhiều hình thức tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh được TTKDYT triển khai đa dạng.

Theo lãnh đạo TTKDYT, để ngăn chặn dịch bệnh từ sớm, từ xa, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn (TTKDYT) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh như: giám sát chặt chẽ đối với người, phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, các trường hợp đi từ vùng có nguy cơ cao hoặc ghi nhận ca bệnh đều được giám sát, hướng dẫn khai báo và cách ly tạm thời để khám sàng lọc ban đầu nếu nghi ngờ nhiễm bệnh.

Đối với hàng hóa và phương tiện vận tải, quy trình kiểm soát được thực hiện chặt chẽ. 100% phương tiện trước khi thông quan nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải khai báo y tế và thực hiện thủ tục kiểm dịch y tế đầy đủ theo quy định.

Cán bộ kiểm dịch y tế đang tuyên truyền, phát tờ rơi cho hành khách về một số dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Bên cạnh đó, TTKDYT tăng cường kiểm tra, giám sát véc tơ và vật trung gian truyền bệnh, nhất là chuột và các loài gặm nhấm tại các khu vực bến bãi, kho bãi tập kết hàng hóa. Việc phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Công tác chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống khẩn cấp luôn được TTKDYT chú trọng. Đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng tại tất cả các cửa khẩu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất và trang thiết bị y tế để chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Lãnh đạo TTKDYT cho biết, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu là khâu quan trọng, để đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả, tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm xâm nhập từ nước ngoài vào trong nước, vừa đảm bảo an toàn xuất nhập cảnh người và phương tiện, góp phần giao thương hàng hóa giữa các nước được thông suốt, thuận lợi.

Tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, công tác giám sát y tế, kiểm dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Nổi bật với việc vận hành hiệu quả hệ thống máy đo thân nhiệt tự động từ xa bằng tia hồng ngoại, giúp giám sát thân nhiệt tự động cho hàng nghìn lượt hành khách, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào xâm nhập vào nội địa.

Kiểm dịch viên cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị giám sát y tế hành khách XNC qua hệ thống Camera giám sát thân nhiệt từ xa.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã thực hiện kiểm dịch y tế trên 400.000 lượt người nhập cảnh, sàng lọc và phát hiện kịp thời 06 trường hợp hành khách nhập cảnh có biểu hiện tăng thân nhiệt và các triệu chứng bất thường tại cửa khẩu Hữu Nghị, kiểm dịch viên đã phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ bùng phát dịch.

Để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức luôn được TTKDYT đặt lên hàng đầu.

Hàng năm, đơn vị đều tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về: Quy trình giám sát, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm; Công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya, hướng dẫn kiểm soát véc tơ truyền bệnh; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào kiểm dịch y tế; Tham gia diễn tập trực tuyến đáp ứng dịch bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp theo Điều lệ y tế quốc tế (IHR_2005)...

Song song với đó, công tác thông tin, tuyên truyền lưu động và trực tiếp cho các lực lượng chức năng, chủ hàng, khách hàng và cư dân biên giới tại khu vực cửa khẩu, được triển khai đa dạng về công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm như Đậu mùa khỉ, Marburg, Cúm A (H5N1), COVID-19, Chikungunya và các bệnh truyền nhiễm khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Đơn vị đã phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh Chikungunya, đồng thời phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện các phóng sự chuyên đề nhằm nâng cao ý thức cộng đồng.

Nhờ những nỗ lực toàn diện, trong 5 tháng đầu năm, không có dịch bệnh nào xảy ra tại khu vực biên giới. Kết quả này khẳng định vai trò lá chắn vững chắc của lực lượng kiểm dịch y tế, góp phần quan trọng vào việc ổn định phát triển kinh tế - xã hội và giao thương hàng hóa của tỉnh Lạng Sơn.