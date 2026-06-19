Lancaster Lincoln đón sóng quy hoạch Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP.HCM xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo định hướng quy hoạch, khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội sẽ được phát triển thành công viên văn hóa ven sông với diện tích lớn, ưu tiên không gian xanh, các công trình văn hóa công cộng và cảng hành khách quốc tế, góp phần hình thành một điểm đến mới của thành phố.

Đặc biệt, dự án còn gắn liền với việc mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành và hoàn thiện trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn, tạo nên diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ kết nối trung tâm lõi thành phố.

Tọa lạc trên trục Nguyễn Tất Thành, Lancaster Lincoln không chỉ sở hữu khả năng kết nối nhanh đến trung tâm Sài Gòn, Thủ Thiêm và khu Nam, mà còn được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích công cộng và cảnh quan ven sông đang được đầu tư mạnh mẽ trong tương lai.

Không chỉ là nơi an cư, Lancaster Lincoln còn hiện diện tại tâm điểm của những thay đổi mang tính chiến lược, nơi giá trị sống, giá trị văn hóa và giá trị hạ tầng cùng hội tụ để tạo nên một chuẩn sống khác biệt trong tương lai.