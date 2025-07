7 dấu hiệu nhà bếp phạm phong thủy

(VTC News) -

Trong phong thủy nhà ở, khu bếp giữ vai trò quan trọng, không chỉ là nơi chế biến bữa ăn mà còn là trung tâm tích tụ năng lượng nuôi dưỡng sức khỏe, tài lộc của gia đình, gian bếp được bố trí đúng cách sẽ mang lại thịnh vượng, may mắn. Do đó, người ta thường tránh phạm phong thủy khi bố trí và xây bếp.

Dưới đây là những dấu hiệu nhà bếp phạm phong thủy dễ nhận biết theo quan niệm phong thủy phương Đông và cách hóa giải, khắc phục.

Bếp đặt ở vị trí trung tâm ngôi nhà

Đặt khu nấu nướng bếp ở vị trí trung tâm ngôi nhà được coi là một dấu hiệu nhà bếp phạm phong thủy. (Ảnh: The spruce)

Bếp nằm giữa nhà – gọi là “trung cung” – được coi là vị trí tối kỵ trong phong thủy. Vị trí trung tâm cần sự ổn định, tĩnh lặng, trong khi bếp lại là nơi hoạt động sôi động, có lửa, có khói, nhiều tiếng động. Quan niệm phong thủy cho rằng điều này dễ gây ra sự mất cân bằng năng lượng cho toàn bộ ngôi nhà, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và hòa khí của gia đình.

Trong trường hợp đã xây dựng như vậy, có thể tìm cách thay đổi công năng của không gian trung tâm, hoặc sử dụng chất liệu nhẹ, màu sắc hài hòa để “làm dịu” năng lượng Hỏa của bếp.

Bếp đối diện cửa chính

Một trong những lỗi phong thủy thường gặp nhất là đặt bếp nấu đối diện với cửa chính. Theo quan niệm phong thủy, cửa chính là nơi nạp khí – tức là dòng năng lượng chính đi vào ngôi nhà. Nếu vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ngay bếp nấu thì dòng khí sẽ xộc thẳng vào bếp, tạo thành thế “kê bếp lộ thiên”, làm mất cân bằng khí trong nhà khiến tài lộc dễ bị hao hụt, "tiền vào cửa trước rồi lại ra cửa sau".

Nếu nhà bạn có bếp phạm phong thủy theo kiểu này, có thể khắc phục bằng cách dùng vách ngăn, rèm hoặc bố trí lại không gian để che chắn bếp khỏi tầm nhìn trực tiếp từ cửa chính.

Bếp đối diện nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều uế khí, vi trùng, vi khuẩn, có tính Thủy mạnh và tượng trưng cho sự ô uế. Nếu đặt nhà bếp đối diện nhà vệ sinh, năng lượng xấu từ nhà vệ sinh có thể xâm nhập vào khu vực chế biến thực phẩm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Không những thế, theo ngũ hành, bếp thuộc Hỏa, còn nhà vệ sinh thuộc Thủy – hai yếu tố xung khắc với nhau, dễ gây ra bất hòa trong gia đình.

Trường hợp không thể thay đổi vị trí, bạn nên sử dụng bình phong, rèm che, hoặc đóng kín cửa nhà vệ sinh khi không sử dụng để hạn chế ảnh hưởng.

Bếp đặt gần chậu rửa

Chậu rửa, máy giặt hoặc vòi nước thuộc hành Thủy, trong khi bếp nấu tượng trưng cho hành Hỏa. Hai yếu tố này nằm quá gần nhau sẽ tạo thành thế Thủy – Hỏa xung khắc, khiến năng lượng trong gian bếp bị rối loạn. Lỗi nhà bếp phạm phong thủy này được cho là có thể dẫn đến bất hòa trong mối quan hệ, mất kiểm soát trong chi tiêu, sức khỏe kém...

Tốt nhất nên bố trí khoảng cách tối thiểu 60cm giữa bếp và chậu rửa, nếu không thể, hãy dùng vách ngăn, tủ hoặc một vật trung hòa như cây xanh nhỏ để hóa giải sự xung khắc.

Bếp bị “áp đỉnh” – đặt dưới xà ngang

Xà ngang là một cấu trúc chịu lực trong nhà, nhưng theo phong thủy, nếu để xà ngang đè lên các khu vực quan trọng như bếp, giường ngủ, bàn làm việc… sẽ tạo nên áp lực nặng nề vô hình. Đặt khu nấu ăn dưới xà ngang cũng bị coi là dấu hiệu nhà bếp phạm phong thủy khá nặng khiến vận khí của gia chủ bị đè nén.

Nếu không thể di chuyển bếp, các chuyên gia phong thủy khuyên dùng trần giả để che xà ngang.

Màu sắc và ánh sáng không phù hợp

Tránh sử dụng màu đỏ và đen trong trang trí nhà bếp. (Ảnh: blogspot)

Nhiều người vì lý do thẩm mỹ mà chọn màu đen, xám đậm, tím than cho khu vực bếp, nhưng các gam màu này lại mang tính Thủy hoặc Mộc, có thể xung khắc với yếu tố Hỏa của bếp. Bếp nên dùng các màu sắc tươi sáng như vàng nhạt, đỏ gạch, cam đất, trắng ngà… để tăng cường năng lượng dương, thúc đẩy sự ấm cúng và may mắn.

Ngoài ra, bếp thiếu ánh sáng, ẩm thấp hoặc bị ứ mùi lâu ngày cũng là dấu hiệu phong thủy xấu, dễ dẫn đến khí tụ – mà khí tụ thì dễ sinh bệnh, vận khí trì trệ. Hãy đảm bảo khu vực bếp luôn sạch sẽ, thông thoáng, có hệ thống hút mùi và đèn chiếu sáng đầy đủ.

Đặt gương trong bếp

Một sai lầm phổ biến khác là treo gương trong bếp, đối diện trực tiếp với bếp nấu. Trong phong thủy, gương có tác dụng phản chiếu và nhân đôi năng lượng. Khi gương phản chiếu bếp nấu, nghĩa là “nhân đôi ngọn lửa”, khiến năng lượng Hỏa tăng gấp bội, dễ sinh nóng nảy, tranh chấp và bất hòa. Ngoài ra, điều này cũng được cho là đồng nghĩa với việc “nhân đôi” hao tốn thực phẩm, tiền bạc.

Do đó, theo quan niệm phong thủy, không nên đặt gương trong khu vực bếp, nếu cần treo để trang trí thì nên tránh hướng phản chiếu bếp nấu.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.