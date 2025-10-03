Công dụng thần kỳ của chanh khi làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp

(VTC News) -

Với hương thơm tươi mát đặc trưng và đặc tính axit tự nhiên, chanh là giải pháp thay thế tuyệt vời cho các loại hóa chất tẩy rửa công nghiệp vốn có thể chứa nhiều thành phần độc hại, gây kích ứng da tay, ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp và không thân thiện với môi trường.

Chanh không chỉ là một loại quả ngon mà còn là một chuyên gia đa năng trong việc làm sạch tự nhiên và khử mùi bếp.

Sức mạnh tẩy rửa của chanh

Để hiểu rõ công dụng của chanh trong vệ sinh nhà bếp, chúng ta cần nhìn vào thành phần chính của nó, đó là axit citric với những lợi ích điển hình như:

- Phá vỡ liên kết của vết bẩn: Axit citric là một axit hữu cơ nhẹ nhưng rất hiệu quả trong việc hòa tan các vết bẩn cứng đầu như cặn vôi, vết gỉ sét nhẹ, vết ố từ nước trà, cà phê. Axit này phản ứng với các khoáng chất hoặc chất bẩn, làm chúng mềm ra và dễ dàng bị lau sạch.

- Khử trùng, kháng khuẩn tự nhiên: Axit citric cũng có khả năng kháng khuẩn và sát trùng nhẹ. Nó giúp tiêu diệt một số loại vi khuẩn gây hại, đảm bảo vệ sinh cho đồ dùng nhà bếp.

- Khử mùi hôi: Mùi thơm tươi mát của chanh không chỉ lấn át mà còn có khả năng trung hòa các phân tử gây mùi khó chịu như mùi tanh của cá, mùi hôi của tỏi, mùi ẩm mốc, trả lại không khí trong lành cho không gian bếp.

Công dụng của chanh trong làm sạch đồ dùng nhà bếp

Làm sạch thớt gỗ và thớt nhựa: Thớt dễ bám mùi, ố màu và là nơi trú ngụ của vi khuẩn, lúc này hãy rắc một lớp muối hạt lên bề mặt thớt (đã rửa sạch). Dùng nửa quả chanh chà xát đều khắp thớt, đặc biệt là các vết bẩn và vết cắt. Để yên khoảng 10-15 phút. Muối giúp tẩy tế bào chết và hấp thụ mùi, axit trong chanh giúp khử khuẩn và làm sạch vết ố; rửa lại bằng nước sạch. Kết quả, thớt sạch bong, trắng sáng và hết mùi hôi.

Đánh bóng vòi nước và thiết bị inox: Vòi nước, bồn rửa chén, ấm đun nước inox thường bị bám cặn vôi, vết ố nước, làm mất đi vẻ sáng bóng. Dùng nửa quả chanh chà trực tiếp lên các vết bẩn hoặc vắt nước cốt chanh lên, để yên 5-10 phút rồi dùng khăn mềm lau sạch. Với vết cặn vôi cứng đầu, có thể ngâm khăn giấy thấm nước chanh rồi đắp lên, vòi nước và đồ inox sẽ sáng bóng trở lại. Đây là cách làm sạch đồ inox bằng chanh rất hiệu quả.

Khử mùi và làm sạch lò vi sóng/lò nướng: Lò vi sóng, lò nướng dễ bị bám mùi thức ăn và các vết dầu mỡ bắn ra. Cắt vài lát chanh cho vào bát nước, đặt vào lò vi sóng quay khoảng 3-5 phút cho nước sôi và hơi nước bốc lên. Để yên lò 5-10 phút rồi dùng khăn sạch lau nhẹ các vết bẩn. Mùi hôi sẽ biến mất, các vết bẩn mềm ra và dễ lau chùi hơn.

Làm sạch vết ố trên ly tách, ấm trà: Ly, tách, ấm trà thường bị ố vàng do trà, cà phê. Dùng nửa quả chanh chà xát vào vết ố hoặc ngâm đồ dùng trong nước chanh pha loãng khoảng 30 phút rồi rửa sạch, vết ố sẽ biến mất, đồ dùng sáng bóng.

Công dụng của chanh trong việc khử mùi đồ dùng nhà bếp

Chanh không chỉ làm sạch mà còn là "bậc thầy" trong việc khử mùi, cụ thể:

Khử mùi tủ lạnh: Tủ lạnh thường có nhiều mùi tổng hợp khó chịu, hãy cắt vài lát chanh đặt vào đĩa nhỏ và để trong tủ lạnh, mùi hôi sẽ được trung hòa, thay vào đó là hương chanh thơm mát. Thay chanh mới sau mỗi vài ngày.

Khử mùi cống thoát nước: Cống thoát nước ở bồn rửa chén thường bốc mùi khó chịu. Đổ trực tiếp nước cốt chanh xuống cống, hoặc thả vài lát chanh vào máy xay rác (nếu có) rồi xả nước, mùi hôi sẽ giảm đi đáng kể.

Khử mùi tanh của cá, hải sản trên tay và đồ dùng: Mùi tanh cá rất dai dẳng và khó loại bỏ. Dùng nước cốt chanh chà xát lên tay, dao, thớt, hoặc các dụng cụ dính mùi tanh, để yên vài phút rồi rửa sạch, mùi tanh biến mất nhanh chóng.

Lưu ý khi dùng chanh làm sạch, khử mùi đồ nhà bếp

- Không dùng cho bề mặt đá cẩm thạch hoặc đá tự nhiên: Axit trong chanh có thể làm ăn mòn hoặc làm mờ bề mặt đá tự nhiên.

- Tránh dùng với các loại kim loại dễ bị oxy hóa: Như gang chưa được tôi dầu (có thể gây gỉ sét).

- Rửa sạch lại bằng nước: Sau khi dùng chanh làm sạch, luôn rửa kỹ lại bằng nước sạch để loại bỏ cặn axit.

- Dùng găng tay: Nếu bạn có da tay nhạy cảm, nên đeo găng tay khi tiếp xúc lâu với nước cốt chanh.