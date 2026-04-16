Không khí lạnh tràn về Bắc Bộ, chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao dông lốc, mưa đá

Ông Vũ Tuấn Anh - dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, trong ngày 17/4, thời tiết Bắc Bộ có sự thay đổi rõ rệt.

Qua phân tích hệ thống dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia và ảnh mây vệ tinh, có thể thấy rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ Bắc đang bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh.

Không khí lạnh yếu sắp tác động đến thời tiết miền Bắc gây mưa rào và dông, cục bộ mưa to, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Trong khoảng 24 giờ tới, rãnh áp thấp này tiếp tục bị nén và đẩy dịch dần xuống khu vực Bắc Bộ, kết hợp thêm vùng hội tụ gió trên mực 1.500m khiến cho hầu hết các tỉnh, thành ở Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai xuất hiện mưa dông, thậm chí một số nơi khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Tuy nhiên, ông Tuấn Anh cho biết, điều đáng lưu ý nhất là nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hệ quả có thể gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông cũng như cơ sở hạ tầng.

Nền nhiệt độ ngày mai ở Bắc Bộ giảm xuống còn khoảng 26-29°C, mức nhiệt một số nơi thuộc vùng núi của Đông Bắc Bắc Bộ có thể dưới 26°C.

"Với mức nhiệt như vậy, bầu không khí ngày mai ở Bắc Bộ sẽ trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn so với hôm nay. Không chỉ Bắc Bộ, ngày mai, ở Bắc Trung Bộ cũng cần lưu ý, khoảng chiều tối có thể xuất hiện mưa dông, đi kèm với đó là nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày mai ở Bắc Trung Bộ phổ biến 29-32°C", ông Tuấn Anh thông tin.

Với khu vực từ Quảng Trị vào đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, ông Tuấn Anh cho biết, nắng nóng cũng thuyên giảm rõ rệt trong ngày 17/4, phổ biến còn 35-36°C.

Xuôi xuống phía Nam, thời tiết trong vòng 24 giờ tới chưa có biến động nhiều, phổ biến vẫn là trạng thái ban ngày trời nắng ráo, có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt trên 35°C. Chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện ở một số nơi. Tuy nhiên cần lưu ý, khu vực cao nguyên Trung Bộ trong chiều tối 17/4 tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông.

Nhận định thời tiết trên biển, ông Tuấn Anh nói, ở hầu khắp các vùng biển trên cả nước, gió hoạt động cường độ yếu đến trung bình nên khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải và khai thác thuỷ hải sản của ngư dân.

Với khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, trong 24 giờ tới có xu hướng xuất hiện mưa dông nên tầm nhìn xa hạn chế, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh