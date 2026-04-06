Khởi tố thợ hàn bất cẩn, làm cháy nhiều tài sản giá trị ở Ninh Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tại phường Đồng Vân) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo điểm c, khoản 2, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, tại khu vực Tổ dân phố Ngũ Nội, phường Đồng Văn, Long đã thực hiện hàn điện dù không có chứng chỉ chuyên môn. Trong quá trình làm việc, người này không tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy, không sử dụng tấm chắn bảo vệ khi hàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Việc thiếu biện pháp bảo đảm an toàn khiến các tia kim loại nóng bắn ra xung quanh, rơi vào khu vực kho chứa nguyên liệu của hộ dân liền kề. Ngọn lửa sau đó bùng phát, gây cháy và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Cơ quan điều tra xác định tổng thiệt hại của vụ cháy lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, hành vi của Nguyễn Văn Long bị đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ. Đồng thời, khi thực hiện các công việc phát sinh nguồn nhiệt cao phải sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, che chắn an toàn; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị có nguy cơ gây cháy để phòng ngừa rủi ro.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, nếu gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.