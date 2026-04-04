3 người bỏng nặng khi chữa cháy rừng ở Điện Biên

Cả ba người đều trú tại Tổ dân phố 1, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, tham gia chữa cháy rừng tại khu vực Km7 tuyến Na Sang đi Nậm Pồ. Họ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Điện Biên, các nạn nhân đều bỏng rất nặng với diện tích khoảng 90–95% cơ thể, trong đó có trường hợp bỏng sâu độ 4 ở hai chân.

Các bệnh nhân gồm: Ông Lò Văn Nam, sinh năm 1973, bị bỏng độ 2-3 khoảng 90% cơ thể, hai chân bỏng độ 4; ông Lù Văn Thương, sinh năm 1983, bị bỏng độ 2-3, diện tích khoảng 95% cơ thể; anh Lò Văn Bảng, sinh năm 2001, bị bỏng độ 2-3, diện tích khoảng 95% cơ thể.

Hiện cả 3 người được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu. Lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên đã trực tiếp đến thăm hỏi, yêu cầu bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị và điều kiện tốt nhất để cứu chữa cho họ. Mỗi bệnh nhân còn được hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình.

Khoảng 13h30 ngày 3/4, khi phát hiện đám cháy tại khu vực rừng thuộc Tổ dân phố 1 xã Na Sang, quản lý, Tổ trưởng Tổ dân phố (cũng là Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng) lập tức huy động nhân dân chữa cháy. Khi thấy đám cháy có chiều hướng diễn biến phức tạp, không thể tổ chức dập tắt được, Tổ trưởng Tổ dân phố thông báo tình hình cho lực lượng kiểm lâm trê địa bàn và UBND xã Na Sang để huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy.