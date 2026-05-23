Khởi tố vợ chồng chủ cửa hàng Chí Phát Luxury kinh doanh hàng giả Gucci, Rolex, Dior

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM) cho biết đã khởi tố bị can đối với Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My (vợ Phát) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Trong đó, Ôn Chí Phát bị bắt tạm giam, còn Nguyễn Thanh My được tại ngoại.

Công an đọc quyết định khởi tố Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My. (Ảnh: CACC)

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra hộ kinh doanh “Chí Phát Luxury” tại địa chỉ 166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và Liên minh châu Âu được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermès, Rolex...

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 1.900 sản phẩm, với tổng trị giá niêm yết hơn 1 tỷ đồng.

Hàng giả tại cửa hàng Chí Phát Luxury'. (Ảnh: CACC)

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng 5/2026, vợ chồng Ôn Chí Phát đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội, sau đó phân phối tại cửa hàng và bán trực tuyến qua Facebook, Zalo, TikTok, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia xác định 17 danh mục hàng hóa bị thu giữ tại cơ sở này là hàng giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.