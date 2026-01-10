Xử lý người bình luận sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo trên mạng ở Ninh Bình

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng An ninh đối ngoại phát hiện ông T.V.Q. (SN 1957, trú phường Nam Định) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “V.Q” đăng bình luận xúc phạm uy tín, danh dự một số lãnh đạo sở, ngành của tỉnh.

Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh chủ tài khoản, nội dung đăng tải và mức độ vi phạm.

Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Công an phường Nam Định mời ông T.V.Q. đến trụ sở cơ quan công an làm việc theo quy định.

Ông T.V.Q được mời tới làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định các thông tin được bình luận, chia sẻ là không có căn cứ, sai sự thật, vi phạm các quy định của pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Tại cơ quan công an, sau khi kiểm tra nội dung bình luận, được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích, ông T.V.Q nhận thức được hành vi đăng tải bình luận của mình là không có cơ sở, thiếu căn cứ, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác.

Ông T.V.Q đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận, cam kết không tái phạm.

Xét thấy ông Q. chưa từng vi phạm pháp luật, hành vi mang tính bột phát và đã thành khẩn hợp tác với cơ quan chức năng, đồng thời tự nguyện tháo gỡ bình luận sai phạm, cam kết không tái phạm nên cơ quan công an đã nghiêm túc nhắc nhở, cảnh báo hậu quả tác hại của những hành vi tương tự nếu ông có tái phạm.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị người dân cần tỉnh táo, thận trọng không viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, vừa ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, vừa gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trong đó trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.