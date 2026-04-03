Khởi tố kẻ gây ra cái chết đau lòng ở Đồng Tháp

Chiều 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Thái Văn Bình (SN 1982; ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, hiện đang tại ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long) về hành vi "Giết người".

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Thái Văn Bình. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Khoảng 8h10 ngày 2/4, Công an xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc Bình có biểu hiện tâm thần, gây mất trật tự khi cầm dao la hét, chửi bới tại khu vực chợ Tân Phong và có ý định tấn công người dân.

Công an xã Tân Long phân công trung tá Nguyễn Quốc Thành (cán bộ cảnh sát khu vực) và ông Phạm Văn Mịch (lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở) đến hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, Bình dùng dao đâm ông Mịch tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, Bình trốn khỏi hiện trường.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Công an xã Tân Long phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và công an các xã giáp ranh khẩn trương truy bắt đối tượng.

Đến 9h50 cùng ngày, Công an xã Tân Long đã bắt giữ Bình khi hắn này đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 5km.

Với hành động côn đồ và manh động của đối tượng, đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo khẩn trương điều tra nhanh vụ việc để làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng, không để gây hoang mang dư luận.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp còn yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phải nhanh chóng rà soát các chế độ chính sách, đề xuất kịp thời để bảo đảm mọi quyền lợi cho ông Phạm Văn Mịch; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho ông chu toàn. "Trước sự hy sinh và tinh thần nhiệt huyết của ông Phạm Văn Mịch trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương, toàn thể lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của ông và nỗi đau, mất mát của gia đình anh" - đại tá Trà Quang Thanh chia sẻ.