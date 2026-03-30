Khởi tố thêm 12 người trong vụ án sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về cùng tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Trong số này, có 1 đối tượng hiện đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện số 1 TP Đà Nẵng.

Các đối tượng bị khởi tố. (Ảnh:C.A)

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2025 đến ngày 10/3/2025, dưới sự quản lý, hướng dẫn của Trần Đức Duy và Nguyễn Quang Khương, 12 đối tượng đã sử dụng các thiết bị điện tử, công cụ, phần mềm để thu thập thông tin tài khoản thẻ tín dụng có chức năng thanh toán quốc tế do các ngân hàng nước ngoài phát hành.

Những người này sau đó sử dụng trái phép thông tin thẻ để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, với tổng giá trị hơn 75.000 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng), qua đó thu lợi bất chính số tiền 800 triệu đồng.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cũng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những người có liên quan.