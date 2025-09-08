Thiếu tá công an ở Đắk Lắk hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

(VTC News) -

Theo Báo cáo của Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk), ngày 8/9, trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc bị Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) dùng dao đâm dẫn đến hy sinh.

Nguyễn Văn Ty khi bị bắt.

Trước đó, Tổ công tác Công an xã Xuân Lộc gồm 5 cán bộ được giao nhiệm vụ truy tìm Nguyễn Văn Ty đối tượng liên quan vụ gây thương tích cho chị dâu là Nguyễn Thị Kết (SN 1989) xảy ra tối 7/9.

Khoảng 10h30 cùng ngày, khi phát hiện lực lượng công an ở gần nhà, Ty bỏ chạy. Lực lượng công an truy đuổi đến rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu đối tượng.

Tổ công tác đã chia nhau ra để truy tìm Ty.

Trong quá trình truy bắt, đến khoảng 11h, đồng đội phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị đâm nhiều nhát dẫn đến hy sinh.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Xuân Lộc đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp truy tìm.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng bắt được Nguyễn Văn Ty.