Nhận hàng tỷ đồng 'chạy giám định' để tội phạm được đi điều trị tâm thần

(VTC News) -

Chiều 6/10, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay có 49 người bị khởi tố trong vụ án tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Vụ án bắt đầu vào khuya 7/6/2025, khi cảnh sát xác định Lê Văn Đông (chồng của Nguyễn Thị Mai Anh), là đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, lại đang sử dụng trái phép chất ma túy trên bãi biển Sầm Sơn.

Công an tổ chức bắt giữ 7 đối tượng, gồm vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh là bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc và một số cán bộ, nhân viên Viện pháp y tâm thần Trung ương. Nhóm cán bộ lại đang nghỉ dưỡng cùng đoàn với gia đình Mai Anh.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại họp báo.

Đồng thời, Công an Hà Nội cũng tổ chức đồng loạt khám xét khẩn cấp tại khoảng 100 địa điểm; thu giữ tiền, tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng, nhiều phương tiện xe ô tô hạng sang và nhiều ma túy các loại, triệu tập hơn 200 đối tượng liên quan.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 23/9, cảnh sát khởi tố bổ sung vụ án Làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra ngày 7/6 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương. Đến nay, 49 người bị khởi tố.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, nếu phân loại theo đối tượng, có 34 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương gồm 1 Viện trưởng; 1 Phó Viện trưởng; 4 Trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương; 2 Điều dưỡng trưởng; 26 cán bộ là giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ.

Ngoài ra, 2 bị can là cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc (Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng phòng) cùng 10 bị can là đối tượng khác.

Nếu phân loại theo tội danh khởi tố, có 6 người bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 35 bị can phạm tội “Nhận hối lộ”; 1 bị can phạm các tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ; 1 bị can phạm tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Tiếp đến, 1 bị can phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 bị can phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 1 bị can phạm tội Môi giới hối lộ, 1 bị can phạm tội Đưa hối lộ và 1 bị can phạm tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Đại tá Long khẳng định, Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị tổ chức rà soát hàng nghìn hồ sơ giám định được kết luận mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc kết luận ban hành.

Kết quả điều tra đến nay có căn cứ xác định bị can Nguyễn Thị Mai Anh đã nhận tiền của nhiều trường hợp để “chạy giám định” với số tiền hàng tỷ đồng.

Sau đó, các đối tượng chuyển cho Trần Văn Trường là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương hoặc Hoàng Tất Thành là Giám đốc Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc vài trăm triệu đồng để chia cho các thành viên khác trong các hội đồng giám định để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội nhằm mục đích cho các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh trách nhiệm hình sự.