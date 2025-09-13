Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nguyên

(VTC News) -

Ngày 13/9, thông tin từ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên.

Theo đó, ngày 12/9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thành, Giám đốc, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (trụ sở tại Đắk Lắk) để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Đồng thời, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc (là giám định viên của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) để điều tra về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với 5 bị can nên trên.

Trước đó, ngày 15/8, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp "Đưa hối lộ", do Viện KSND tỉnh Đắk Lắk chuyển để điều tra theo thẩm quyền.