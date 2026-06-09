Khởi tố 2 chủ kho buôn bán quần áo, túi xách giả mạo thương hiệu nổi tiếng

(VTC News) -

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu (SN 1998, quê Ninh Bình) và Trần Minh Lộc (SN 1992, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai) để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Đồng Nai khởi tố 2 chủ kho hàng kinh doanh số lượng lớn quần áo, giày dép, túi xách giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Đây là động thái nằm trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ năm 2026.

Theo cơ quan điều tra, ngày 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động thương mại tại hai kho hàng do Hiếu và Lộc quản lý.

Một kho nằm tại khu phố 3, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai; kho còn lại ở khu phố 12, phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hai kho đang tàng trữ và kinh doanh số lượng lớn hàng hóa mang các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermès, Chanel, Lacoste, Dolce & Gabbana, Balenciaga... Các mặt hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu này.

Tang vật gồm quần áo, giày dép, túi xách các loại. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 1.430 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết gần 649 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, hai bị can khai nhận mua hàng từ các hội nhóm trực tuyến, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng thừa nhận biết đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vẫn kinh doanh do giá nhập thấp, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Theo cơ quan công an, hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế.

Việc xử lý hình sự các trường hợp vi phạm cũng được xem là cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân cố tình kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu để trục lợi.