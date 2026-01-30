Khởi tố chủ cơ sở sản xuất mì chính giả nhãn hiệu nổi tiếng

(VTC News) -

Ngày 30/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Long (sinh năm 1958, trú tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) về tội sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm, theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Viết Long liên quan việc sản xuất cả ngàn gói mì chính giả.

Trước đó, từ quá trình trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện dấu hiệu sản xuất mì chính giả tại cơ sở do Nguyễn Viết Long làm chủ trên địa bàn xã A Sào.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ đầu tháng 1/2026 đến ngày 26/1, Nguyễn Viết Long đã tổ chức sản xuất 1.008 gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto, gồm 551 gói loại 1kg và 457 gói loại 454g.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cũng đã làm rõ toàn bộ số lượng mì chính trên là phụ gia thực phẩm giả, không bảo đảm chất lượng theo quy định. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Long về tội sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Số tang vật thu giữ tại cơ sở sản xuất trên địa bàn xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị cũng thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng.

Cụ thể, ngày 13/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Phòng An ninh mạng, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triển khai phá chuyên án.

Ba người gồm Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và chồng là Lê Hữu Minh (SN 1993, trú ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) bị triệu tập để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở và các kho hàng bí mật của nhóm người trên tại Hà Nội và Ninh Bình, thu giữ 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả và nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử cùng nhiều đơn hàng chưa kịp bàn giao cho khách đặt mua.