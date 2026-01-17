Công an Đồng Nai khởi tố Vũ Hoàng Phú, chủ kênh TikTok 'Phú Tử'

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú (26 tuổi) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vũ Hoàng Phú là tu sĩ Phật giáo với pháp danh Thích Minh Vương, đồng thời là chủ tài khoản TikTok “Phú Tử” với khoảng 1,2 triệu người theo dõi. Vũ Hoàng Phú là cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Vũ Hoàng Phú.

Ngày 12/8/2025, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung trong lúc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đang áp giải bị cáo rời khỏi phòng xét xử.

Sự việc khiến phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 22/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Vũ Hoàng Phú về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cũng tại Đồng Nai, mới đây công an địa phương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.K (48 tuổi, ngụ phường Long Hưng) về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm uy tín của lực lượng công an trên mạng xã hội Facebook.

Ông T.V.K vi phạm quy định an toàn giao thông và bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý. Ông K. đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải, chia sẻ các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông.

Ông K. đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai phạm, viết cam kết không tái phạm.