FPT lập kỷ lục ngành CNTT Việt Nam: Hơn 1,5 tỷ USD hợp đồng mới từ nước ngoài

(VTC News) -

Với 11.291 tỷ đồng thực nộp ngân sách năm 2025, FPT tiếp tục dẫn đầu khối công nghệ tư nhân năm thứ ba liên tiếp. Đóng góp của tập đoàn còn thể hiện ở việc đưa công nghệ Việt ra thị trường quốc tế, đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược và phát triển nguồn nhân lực.

Theo PRIVATE 100 năm 2026, FPT đứng trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam với 11.291 tỷ đồng thực nộp trong năm 2025, tăng 22% so với năm trước. Đây đồng thời là doanh nghiệp công nghệ tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Đáng chú ý, FPT đã giữ vị trí dẫn đầu khối công nghệ tư nhân trong cả ba mùa PRIVATE 100 và liên tục nằm trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, hơn 11.000 tỷ đồng nộp ngân sách mới là một phần trong dấu ấn của FPT. Phía sau con số này là hoạt động trải từ CNTT, viễn thông, giáo dục trong nước đến khả năng đưa dịch vụ công nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Tăng tốc tại Việt Nam, mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế

Cuối năm 2023, FPT cán mốc 1 tỷ USD doanh thu dịch vụ CNTT từ thị trường nước ngoài, trở thành doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc này.

Hai năm sau, quy mô tiếp tục được nâng lên. Năm 2025, doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 35.382 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm trước; giá trị hợp đồng ký mới vượt 1,5 tỷ USD.

Đà tăng tiếp tục trong năm 2026. Trong nửa đầu năm, doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài đạt gần 18.902 tỷ đồng, tăng 13,4%; giá trị hợp đồng ký mới đạt 26.338 tỷ đồng, với 14 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án.

Ở thị trường trong nước, doanh thu CNTT đạt 4.236 tỷ đồng, tăng 22,5%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 308 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Bên cạnh công nghệ, FPT cũng tiếp tục đầu tư vào hạ tầng viễn thông, với các hạng mục như Trung tâm dữ liệu Quận 9, FPT Complex 3 và tuyến cáp quang biển ALC.

Không chỉ tăng về quy mô, loại công việc FPT đảm nhận cho khách hàng quốc tế cũng ngày càng có giá trị cao hơn. Từ phát triển phần mềm, tập đoàn đã mở rộng sang hiện đại hóa hệ thống, ERP, công nghệ ô tô, Cloud, dữ liệu và AI.

Nhật Bản là thị trường thể hiện khá rõ bước chuyển này. Năm 2025, doanh thu dịch vụ CNTT của FPT tại Nhật Bản đạt 15.452 tỷ đồng, tăng 25,4% và chiếm gần 44% doanh thu CNTT nước ngoài. FPT đặt mục tiêu đưa riêng thị trường này đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2027.

Quy mô quốc tế còn được phản ánh qua tập khách hàng toàn cầu. Theo Gartner, FPT nằm trong Top 40 doanh nghiệp dịch vụ CNTT tại châu Á và Top 140 toàn cầu theo doanh thu năm 2024. Tập đoàn hiện phục vụ hơn 1.100 khách hàng, trong đó hơn 130 khách hàng thuộc Fortune Global 500, với mạng lưới hoạt động tại 4 châu lục.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số đạt doanh thu từ thị trường nước ngoài trên 1 tỷ USD mỗi năm, việc FPT đã vượt mốc này từ năm 2023 cho thấy đóng góp của tập đoàn trong quá trình đưa doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

Mở rộng sang những lĩnh vực công nghệ phức tạp hơn

Từ nền tảng xuất khẩu phần mềm và chuyển đổi số, FPT đang mở rộng sang các lĩnh vực đòi hỏi năng lực công nghệ cao hơn như AI, bán dẫn, UAV, an ninh mạng, dữ liệu, Quantum AI & Cyber Security và công nghệ đường sắt.

Hai cụm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản sau hơn một năm vận hành đều đạt tỷ lệ khai thác trên 90%.

AI là một trong những lĩnh vực đã cho thấy kết quả kinh doanh rõ nét. Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu AI & Data Analytics đạt 1.842 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Hai cụm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản sau hơn một năm vận hành đều đạt tỷ lệ khai thác trên 90%.

Từ hạ tầng tính toán, FPT đang hướng tới cung cấp năng lực chuyển đổi AI toàn diện, từ nền tảng, dữ liệu đến tư vấn và triển khai. Quá trình này được hỗ trợ bởi mạng lưới hợp tác với các tập đoàn công nghệ như NVIDIA, Microsoft và OpenAI.

Ở UAV, FPT đã đưa công nghệ vào những bài toán thực tế. Tháng 4/2026, tập đoàn phối hợp thử nghiệm thiết bị bay không người lái phục vụ nông nghiệp tại Mường Ảng, Điện Biên. Một UAV có thể hoàn thành việc phun trên diện tích khoảng một ha trong khoảng 10 phút.

Tháng 4/2026, tập đoàn phối hợp thử nghiệm thiết bị bay không người lái phục vụ nông nghiệp tại Mường Ảng, Điện Biên.

Từ thử nghiệm ứng dụng, FPT tiếp tục hợp tác với NARMA Inc. của Hàn Quốc để nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa UAV thế hệ mới, đồng thời hướng tới nội địa hóa linh kiện và hợp tác sản xuất. Tập đoàn cũng tham gia thúc đẩy Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam nhằm kết nối doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu và đối tác trong lĩnh vực này.

Cùng lúc, FPT đã hình thành đơn vị chuyên trách về công nghệ đường sắt, nghiên cứu các lớp công nghệ số, dữ liệu và AI phục vụ vận hành đường sắt, metro. Trong bán dẫn, doanh nghiệp đang mở rộng từ thiết kế chip sang kiểm thử, đóng gói và phát triển nguồn nhân lực.

Từ AI, UAV đến bán dẫn, an ninh mạng và công nghệ đường sắt, FPT đang đầu tư vào những lĩnh vực có độ phức tạp cao, vừa phục vụ đời sống và sản xuất, vừa góp phần củng cố hạ tầng, năng lực tự chủ và an toàn công nghệ quốc gia. Những hướng đi này cũng gắn với các ưu tiên lớn của Việt Nam về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân theo các Nghị quyết 57, 59 và 68.

Không chỉ tạo việc làm, còn đào tạo nguồn nhân lực công nghệ

Để đi sâu vào những lĩnh vực công nghệ mới, nguồn nhân lực trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của FPT.

Tính đến cuối tháng 7/2026, riêng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ của tập đoàn đạt 37.002 người, trực tiếp tham gia các dự án tại Việt Nam và phục vụ khách hàng tại nhiều thị trường quốc tế.

Song song với tạo việc làm, FPT còn trực tiếp đào tạo nhân lực thông qua hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học và sau đại học. Nội dung đào tạo cũng ngày càng gắn với những lĩnh vực tập đoàn đang đầu tư.

Trong năm 2026, FPT triển khai các chương trình liên quan đến AI Chip, AI Agent, UAV, Data Science và Cyber Security. Riêng với bán dẫn, tập đoàn đặt mục tiêu đào tạo 10.000 kỹ sư đến năm 2030.

Từ đóng góp ngân sách, đưa dịch vụ công nghệ Việt ra thị trường quốc tế đến đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ mới và đào tạo nhân lực, FPT đang mở rộng vai trò của một doanh nghiệp công nghệ tư nhân trong nền kinh tế, không chỉ về quy mô kinh doanh mà cả năng lực công nghệ và nguồn nhân lực.