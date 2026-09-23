Hơn 3.400 sinh viên quốc tế tham gia IoT Challenge 2026 do FPT tổ chức

(VTC News) -

Ra đời năm 2022, IoT Challenge là cuộc thi do FPT và Silicon Labs (Mỹ) tổ chức nhằm phát triển nhân lực trẻ trong các lĩnh vực IoT, hệ thống nhúng, AI, thiết bị thông minh, sản xuất thông minh, thành phố thông minh và chuyển đổi số.

Với chủ đề “Smart Healthcare with Edge AI” (chăm sóc sức khỏe thông minh ứng dụng AI trên thiết bị biên), IoT Challenge năm nay thu hút 687 đội thi với 3.407 sinh viên đến từ Việt Nam, Vương quốc Anh, Hungary và Ấn Độ, tạo cơ hội để các thí sinh thiết kế những giải pháp công nghệ có tiềm năng ứng dụng trong thực tiễn.

Lãnh đạo, chuyên gia FPT và Silicon Labs đồng hành cùng IoT Challenge 2026 vun đắp thế hệ kỹ sư trẻ.

Trong suốt cuộc thi, các chuyên gia FPT và Silicon Labs trực tiếp đào tạo, cố vấn, hỗ trợ sinh viên ứng dụng IoT, AI và hệ thống nhúng để biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế. Thí sinh được cung cấp các thiết bị và công nghệ bán dẫn để trực tiếp xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp trước khi trình bày dự án trước hội đồng chuyên gia công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Vượt qua vòng Sơ loại và vòng Phát triển sản phẩm, 10 đội xuất sắc nhất đã có mặt tại vòng Chung kết, trình bày giải pháp và demo sản phẩm trước hội đồng giám khảo gồm các lãnh đạo và chuyên gia công nghệ của FPT và Silicon Labs.

Sinh viên trình bày các giải pháp AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại IoT Challenge 2026.

Ngôi vị Quán quân thuộc về đội NOVATECH đến từ trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM với giải pháp Smart EOG Glasses for Wheelchair Control. Giải Nhì được trao cho đội MLIoT_Edgelectronix đến từ trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM và Đại học RMIT Việt Nam với dự án P.I.L.L.A.R.S, trong khi giải Ba thuộc về đội AIoT_4gentX đến từ Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và trường Đại học Sài Gòn với giải pháp AuraPostOp. Đội VITALS đến từ Ấn Độ giành giải Khán giả bình chọn.

Ông Prajith Nair, Giám đốc Đào tạo và Đổi mới Sáng tạo FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết: “Làn sóng IoT tiếp theo sẽ được thúc đẩy bởi những hệ thống thông minh có khả năng xử lý ngay tại thiết bị biên và tích hợp sâu vào thế giới thực. Để đón đầu xu hướng này, các kỹ sư trẻ không chỉ cần nền tảng kỹ thuật vững chắc mà còn phải sở hữu tư duy hệ thống, năng lực đánh giá và quyết định cũng như tinh thần không ngừng học hỏi trong các lĩnh vực từ phần cứng, kết nối, dữ liệu đến AI.

Thông qua IoT Challenge, sinh viên được tiếp cận những bài toán thực tiễn, đối mặt với các tình huống nhiều biến số và tham gia toàn bộ vòng đời của một giải pháp. Cuộc thi chính là bệ phóng để các tài năng trẻ trở thành những người kiến tạo những hệ thống thông minh tương lai”.

“Trong 5 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến những bước tiến ấn tượng của IoT Challenge, cả về quy mô cuộc thi cũng như chất lượng và mức độ hoàn thiện của những sáng kiến sinh viên. Đặc biệt trong năm nay, chúng tôi ấn tượng khi các thí sinh không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật mà còn chú trọng đến tính ứng dụng, tìm tòi những giải pháp có thể tạo ra giá trị thiết thực cho con người và có tiềm năng thương mại hóa lâu dài.

Tư duy đổi mới sáng tạo, khao khát tạo giá trị và tinh thần khởi nghiệp của thế hệ kỹ sư trẻ khi giải quyết những bài toán thiết thực đã mang đến cho chúng tôi nhiều cảm hứng”, ông Shoaib Javed, Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm Cấp cao, Silicon Labs, chia sẻ.

Chương trình kết nối sinh viên, nhà trường với doanh nghiệp và chuyên gia.

Không chỉ là sân chơi công nghệ, IoT Challenge còn kết nối nhà trường và doanh nghiệp, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận công nghệ mới, làm việc trực tiếp với các chuyên gia và trải nghiệm quy trình phát triển sản phẩm trong môi trường tiệm cận thực tế. Nhiều thí sinh từ các mùa trước đã tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu hoặc theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghệ.

Với vai trò đồng tổ chức chương trình, FPT tiếp tục bồi dưỡng thế hệ kỹ sư trẻ bản lĩnh, sáng tạo và sẵn sàng làm chủ những công nghệ định hình tương lai trong kỷ nguyên AI.