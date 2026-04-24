Khoảnh khắc cặp vợ chồng già dìu nhau lên xe buýt khiến dân mạng 'tan chảy'

(VTC News) -

Cụ bà ân cần cầm tay, dìu cụ ông lên xe buýt khiến giới trẻ không khỏi ghen tị. (Nguồn: @smb_1996)

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, đôi khi những điều bình dị nhất lại khiến giới trẻ xúc động mạnh, chẳng hạn như clip ghi lại cảnh cụ bà ân cần nắm chặt tay cụ ông, dìu từng bước chậm rãi để lên xe buýt mà cư dân mạng đang chia sẻ, bàn luận.

Cụ ông đi không vững, phải chống gậy, được cụ bà nắm chặt tay, chầm chầm đỡ lấy để cùng nhau bước lên xe. Cái nắm tay run rẩy nhưng đầy tin cậy ở tuổi xế chiều cũng đủ khiến bất cứ ai chứng kiến đều cảm thấy ấm lòng. Người quay clip đặt câu hỏi: "Họ phải tha thứ cho nhau bao nhiêu lần để đổi lấy cái nắm tay tuổi già?".

Đoạn clip nhanh chóng thu hút 9,5 triệu lượt xem, hơn 650 nghìn lượt yêu thích cùng hàng chục nghìn bình luận. Dân mạng không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của hai cụ, sự gắn bó cho đến lúc đầu bạc răng long: "Đây mới đúng là nắm tay nhau đi khắp thế gian. Chúc hai cụ luôn mạnh khỏe để tiếp tục đồng hành cùng nhau trên mọi chuyến xe".

"Hai cụ nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu mùa nắng mưa mới thấy tình yêu đích thực vẫn tồn tại. Hơn mọi lời thề non hẹn biển, chỉ cần một cái nắm tay lúc chân mỏi gối chùn thế này là đủ"; "Để đi được đến cuối con đường, chắc chắn không chỉ có tình yêu mà còn là sự bao dung và kiên nhẫn vô bờ bến"; "Hạnh phúc đơn sơ mà sao khó tìm đến vậy. Cụ bà dìu cụ ông lên xe buýt một cách ân cần, mình chợt thấy những áp lực, hối hả của cuộc sống ngoài kia nhẹ nhàng hẳn lại"...

Minh Anh viết: "Một hình ảnh đẹp hơn bất cứ bộ phim ngôn tình nào mình từng xem. Tình yêu không phải là điều gì đó quá hào nhoáng lúc trẻ trung, mà là sự kiên nhẫn dành cho nhau khi tóc đã bạc, chân đã mỏi. Để đi được đến chặng đường này, chắc chắn họ đã phải học cách bao dung và thấu hiểu hơn bất cứ ai".

Nhiều bạn trẻ ước mong đến tuổi xế chiều, mình cũng có tình yêu đẹp như vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Vũ bày tỏ: "Tình già không chỉ có màu hồng, đó là kết quả của hàng ngàn lần sửa chữa thay vì vứt bỏ. Một tấm gương lớn cho thế hệ chúng ta về sự gắn kết bền vững. Ước mong duy nhất của mình sau này cũng chỉ đơn giản là có một người đồng hành không rời bước như vậy".

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ liên hệ đến bản thân, rằng đôi khi họ quá thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. "Nhiều khi mình và người yêu chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh, chưa kịp lắng nghe đã muốn buông tay. Để có được cái nắm tay tuổi già, chắc chắn họ đã phải bao dung và kiên nhẫn với nhau gấp vạn lần cái tôi cá nhân của giới trẻ bây giờ", Hồng Quân chia sẻ.

Ngọc Ngân bình luận: "Giới trẻ chúng mình đôi khi quá nóng nảy, cái tôi quá lớn nên dễ làm tổn thương nhau rồi rời đi. Nhìn cụ bà dìu cụ ông mới hiểu tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm và sự nhẫn nại đi cùng năm tháng".

Ngoài ra, không ít bạn trẻ y vọng sau này ở tuổi xế chiều, mình cũng vẫn còn người yêu bên nhau chăm sóc. Thu Giang chia sẻ: "Đây chính là mục tiêu cuộc đời mình, tìm được một người để cùng nhau già đi. Nhìn cụ bà ân cần chăm sóc cụ ông, mình thấy ngưỡng mộ vô cùng. Hy vọng chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp được một nửa đích thực, người sẵn sàng bao dung và ở lại bên cạnh mình dù ốm đau hay khỏe mạnh".