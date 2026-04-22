Cụ bà 70 tuổi luôn được chồng đưa đi làm đẹp, dân mạng trẻ xuýt xoa ghen tị

Clip cụ bà 70 tuổi vẫn được chồng đưa đi làm đẹp khiến dân mạng ghen tị. (Nguồn: @thu_anh_beautyfull)

Clip đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng ghi lại cảnh cụ bà 70 tuổi tại Hà Nội vẫn trẻ trung, xinh đẹp và được chồng chiều chuộng ân cần khiến giới trẻ ghen tị. Người đăng chú thích: "Bà gần 70 rồi vẫn 'anh em' với ông; ốm đau hay khỏe ông cũng vẫn đưa đón bà đi làm đẹp, cụ thể là làm móng".

Mở đầu đoạn video, chủ spa vừa làm nail xong cho nữ khách hàng xinh đẹp, điệu đà và nhẹ nhàng hỏi thăm về tuổi tác. Người phụ nữ chia sẻ: "Nếu mà tính cả tuổi đẻ (mụ) là 70 rồi". Sự ngưỡng mộ hiện rõ qua lời tán dương của chủ spa: "Nhất bà rồi".

Lúc này, chồng của vị khách hàng chạy xe máy đến đón, và với cách xưng hô tình tứ như vợ chồng son, người phụ nữ hỏi chồng: "Anh đội mũ cho em không?". Người chồng ân cần: "Đây, để anh đội mũ cho" và tự tay đội mũ bảo hiểm cho vợ trước khi chở về.

Tình cảm của đôi vợ chồng cao tuổi thể hiện trong clip khiến ai xem cũng phải ngưỡng mộ. Nhiều cư dân mạng trầm trồ về vẻ đẹp của bà, cho rằng nhờ chồng luôn yêu thương, chiều chuộng nên bà mới giữ được nhan sắc như vậy ở tuổi 70: "Nhìn bác gái mà con không tin được là bác đã 70 tuổi rồi. Làn da với thần thái này chắc chắn là kết quả của một đời sống tinh thần vô cùng viên mãn"; "Khi người phụ nữ được yêu thương và tôn trọng, họ sẽ luôn có ý thức làm đẹp cho bản thân bất chấp tuổi tác. Mình hai bác mà có thêm niềm tin vào hôn nhân bền vững".

"Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhìn bà 70 tuổi mà da dẻ với thần thái vẫn trẻ măng thế kia là biết ông cưng chiều đến mức nào rồi. Chẳng bù cho mình mới 25 mà trông già khọm. Ngưỡng mộ tình cảm của hai bác quá, đúng chuẩn tình già bình yên"; "Đúng là phụ nữ chỉ cần gặp đúng người thì chắc chắn tuổi nào cũng đẹp, ngưỡng mộ bác quá"; "Bác gái 70 tuổi vẫn đi làm nail, bác trai thì sốt sắng đón đưa, đúng là hình mẫu gia đình hạnh phúc lý tưởng"...

Dân mạng ước ao tuổi già mình cũng có tình yêu đẹp nhường vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Huyền Chi chia sẻ: "70 tuổi mụ mà vẫn trẻ trung thế này thì đúng là nhất bà rồi! Không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn đẹp ở cái tình của ông dành cho bà. Ước gì sau này về già, chúng con cũng giữ được sự lãng mạn và ngọt ngào như cách ông bà đang dành cho nhau bây giờ".

Nhiều bạn trẻ bày tỏ mong ước mình cũng sẽ có tình cảm tuổi già đẹp như hai ông bà, vẫn gọi nhau là anh - em và quan tâm, ân cần mỗi ngày. "Nghe câu 'Anh đội mũ cho em không?' mà lịm cả tim. Ở tuổi 70 mà vẫn xưng hô ngọt ngào, chăm chút cho nhau từng chút một thế này đúng là tình yêu đích thực. Chẳng cần quà cáp sang chảnh, sự quan tâm chân thành thế này mới là thứ giới trẻ chúng con mong muốn nhất", Linh Anh bình luận.

Thanh Phong chia sẻ: "Bác gái tươi tắn, xinh xắn thế kia là biết bác trai đã thay bác gánh vác hết những nhọc nhằn của cuộc đời rồi. Cuộc đời không biết giàu sang phú quý có hạnh phúc không, nhưng có người yêu mình thật lòng thì chắc chắn hạnh phúc. Ngưỡng mộ tình yêu bình dị mà cao cả của hai bác, chúc hai bác mãi mạnh khỏe bên nhau".

Ngoài ra, không ít dân mạng chia sẻ câu chuyện tình yêu của gia đình mình. Diệu Nguyễn viết: "Chẳng biết sau này ra sao, chứ 8 năm qua chồng mình vẫn cưng chiều vợ hết mực, đi đâu cũng mở cửa, đội mũ cho vợ, đi làm không quên hôn. Đặc biệt là chưa bao giờ cáu gắt với vợ, ngay cả lúc cãi nhau cũng chỉ có mình là thỉnh thoảng xưng 'tôi - ông' vì giận".

Ngọc Mai kể: "Bà nội mình ngày xưa khéo lắm, lúc nào với ông cũng một điều anh, hai điều em, cơm nước thì mời mọc cung kính nên ông cưng bà hết mực, giành làm hết việc nhà. Tiếc là bà mất sớm vì bạo bệnh năm 65 tuổi. Những tháng ngày sau đó, ông cứ quanh quẩn bên bàn thờ khóc rồi tâm sự với bà, mãi đến năm 82 tuổi ông theo bà đi xa".