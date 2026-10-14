Khánh Hòa hướng dẫn cách đặt tên lớp mới: Vì sao có lớp 1B4, 1C6?

(VTC News) -

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn quy cách đặt tên lớp học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, sau khi sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, một số trường có quy mô lớn, tổ chức nhiều cấp học, có cơ sở chính và nhiều phân hiệu, điểm trường. Số lượng lớp trong cùng một khối tại một số đơn vị cũng khá lớn, đặt ra yêu cầu phải thống nhất cách đặt tên để thuận tiện quản lý, thống kê và cập nhật dữ liệu.

Trụ sở chính Trường tiểu học Nha Trang - nơi có hơn 10.500 học sinh. (Ảnh minh họa)

Theo hướng dẫn, đối với cơ sở giáo dục chỉ có một địa điểm tổ chức dạy học, các trường được tiếp tục sử dụng cách đặt tên lớp đang áp dụng ổn định, miễn bảo đảm ngắn gọn, dễ nhận biết, không trùng lặp và thống nhất trên hồ sơ, phần mềm quản lý.

Với những trường có từ hai địa điểm dạy học trở lên, tên lớp được đặt theo cấu trúc gồm khối lớp, mã địa điểm và số thứ tự lớp. Trong đó, A là mã cơ sở chính; B, C, D... là mã các phân hiệu, điểm trường.

Số thứ tự lớp được đánh liên tục trong cùng một khối trên phạm vi toàn trường, không đánh lại từ đầu tại từng phân hiệu, điểm trường.

Ví dụ, một trường có 6 lớp khối 1, gồm 3 lớp tại cơ sở chính, 2 lớp tại điểm trường B và 1 lớp tại điểm trường C. Tên lớp lần lượt là 1A1, 1A2, 1A3; 1B4, 1B5 và 1C6.

Trường hợp một khối có từ 10 lớp trở lên, số thứ tự vẫn được ghi đầy đủ theo số tự nhiên, không giới hạn ở một chữ số.

Đối với cấp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không đưa mã nhóm môn lựa chọn, định hướng học tập hoặc chuyên đề học tập vào tên lớp. Những thông tin này được quản lý riêng trong hồ sơ chuyên môn, phần mềm quản lý nhà trường và cơ sở dữ liệu ngành.

Các trường có nhiều địa điểm dạy học cũng phải lập danh mục mã địa điểm, sử dụng thống nhất trong toàn trường. Mã đã gán phải được duy trì ổn định qua các năm học; trường hợp một địa điểm ngừng tổ chức dạy học, mã đã sử dụng không được cấp lại cho địa điểm khác trong cùng cơ sở giáo dục.

Theo lộ trình, từ năm học 2027-2028, việc đặt tên lớp và mã địa điểm sẽ được thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Sở, đồng thời cập nhật đồng bộ trên hồ sơ quản lý, phần mềm nhà trường và các hệ thống thông tin liên quan.

Riêng những trường đã hoàn thành việc tổ chức lớp, đặt tên lớp và cập nhật dữ liệu trong năm học 2026-2027 được tiếp tục sử dụng tên lớp hiện có đến hết năm học, nếu bảo đảm không trùng lặp, dễ nhận biết và không ảnh hưởng đến việc đồng bộ dữ liệu.