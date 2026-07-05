Toàn cảnh cao nguyên La Vuông, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.
Huyền thoại nữ dân quân 42kg vác 2 hòm đạn pháo 98kg bắn máy bay Mỹ
Khi máy bay Mỹ điên cuồng trút mưa bom bão đạn xuống Hàm Rồng, Ngô Thị Tuyển – nữ dân quân nặng 42kg đã xung phong vác 2 hòm đạn pháo 98kg tiếp viện cho bộ đội.
Những ngày không nghỉ ở nghĩa trang Trảng Bom để tìm lại tên cho các liệt sĩ
Giữa nắng mưa đầu tháng 7, các lực lượng miệt mài khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Hơn 834.000 lượt khách đi xe buýt trong 3 ngày đầu TP.HCM miễn phí vé
Sau 3 ngày triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, lượng hành khách sử dụng xe buýt tại TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Giá xăng dầu hôm nay 5/7: Tăng nhẹ phiên cuối tuần
Lúc 6h ngày 5/7, giá dầu WTI đứng ở mức 68,78 USD/thùng, tăng 0,09 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 72,12 USD/thùng, tăng 0,32 USD/thùng.
Khám phá cao nguyên La Vuông, nơi một ngày có đủ bốn mùa
Nằm ở độ cao hơn 700m, cao nguyên La Vuông (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) có cảnh sắc hoang sơ nhưng lại sở hữu khí hậu ôn đới đặc biệt khi có 4 mùa trong một ngày.
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết ngày giờ, kết quả 104 trận đấu của 48 đội tuyển diễn ra tại Mỹ, Mexico, Canada.
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất
Chi tiết lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất: Danh sách trận đấu, giờ thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng 16 đội.
Có nên đầu tư bất động sản nửa cuối năm 2026?
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ có sự phân hoá rõ rệt, nhà đầu tư cần lựa chọn đầu tư theo tài chính của cá nhân.
Nhận định, dự đoán tỷ số Brazil vs Na Uy: Vinicius đọ tài Haaland
Nhận định Brazil vs Na Uy, vòng 1/8 World Cup 2026 (3h ngày 6/7): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Brazil đấu với Na Uy.
Giá vàng hôm nay 5/7: Đứng vững ở ngưỡng cao
Sáng 5/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.174 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 5/7: Nhiều nơi có mưa dông, gió giật mạnh
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 5/7 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa dông rải rác về đêm, nhiều khu vực có mưa to đến rất to.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 5/7: Ngày oi nóng, chiều tối rải rác có mưa
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 5/7 khu vực Nam Bộ ngày oi nóng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa gia tăng trên diện rộng.
Dự báo thời tiết 5/7: Miền Bắc mưa như trút, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và lũ quét
Ngày 5/7, mưa lớn trút xuống miền Bắc, đến đêm mưa kết thúc, nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.
Mbappe sút phạt đền loại Paraguay, Pháp gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026
Sáng 5/7, đội tuyển Pháp giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau khi đánh bại Paraguay với tỷ số 1-0.
Trực tiếp bóng đá Paraguay 0-1 Pháp: Mbappe ghi bàn
Trực tiếp bóng đá Paraguay vs Pháp (4h ngày 5/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Paraguay đấu với Pháp thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.
Cầu thủ Morocco đá 1 giây chưa kịp làm gì bị thổi phạt vì lỗi không ai để ý
Cầu thủ Morocco bị thổi phạt khi ngay khi trận đấu bắt đầu vì lỗi không ai để ý, trừ trọng tài.
Morocco thắng Canada 3-0: Xác định đội đầu tiên vào tứ kết World Cup 2026
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Bão số 1 giật cấp 11-12 đổ bộ đất liền Quảng Ninh
Bão số 1 giật cấp 11-12 đã đi vào đất liền Móng Cái, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 4 tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Nghệ An.
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