Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

“Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi được cùng con cháu xuyên không nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đây là chương trình rất ý nghĩa, tôi mong Ban Tổ chức có thể mang chương trình này đến với các tỉnh thành để nhiều người dân được trải nghiệm”, ông Diện chia sẻ.