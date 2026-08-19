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Xuất bản ngày 19/08/2026 05:06 PM
Xuất bản ngày 19/08/2026 05:06 PM

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Lương Ý
Lương Ý
(VTC News) -

Nhiều em nhỏ theo ba mẹ đến Dinh Độc Lập trải nghiệm VR, lần đầu được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, mang theo niềm vui, xúc động và tự hào.

Sống trong khoảnh khắc ‘Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập’ qua thực tế ảo

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 1

Chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng” khai mạc sáng 19/8, tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), đưa công chúng trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 2

Từ sáng sớm, khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập đã đông kín người dân và du khách. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến xếp hàng chờ trải nghiệm. Dù thời tiết lúc nắng lúc mưa, các em nhỏ vẫn háo hức chờ đến lượt.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 3

Đứng trong hàng cùng ba mẹ, nhiều khách nhí tỏ ra thích thú khi lần đầu được trải nghiệm không gian lịch sử bằng công nghệ VR và nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 4

Có mặt tại Dinh Độc Lập từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Diện (quê Tây Ninh) cùng con và các cháu bày tỏ niềm hạnh phúc, xúc động khi được “xuyên không” trở về thời khắc lịch sử.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 5

“Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi được cùng con cháu xuyên không nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đây là chương trình rất ý nghĩa, tôi mong Ban Tổ chức có thể mang chương trình này đến với các tỉnh thành để nhiều người dân được trải nghiệm”, ông Diện chia sẻ.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 6

Cũng đến từ Tây Ninh, chị Thu Thủy cùng hai con bắt taxi lên TP.HCM để tham gia chương trình. Các em nhỏ háo hức xếp hàng, chờ đến lượt trải nghiệm không gian Quảng trường Ba Đình được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 7

Việc kết nối hai không gian lịch sử thông qua công nghệ thực tế ảo không chỉ mang đến một trải nghiệm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận lịch sử gần gũi, trực quan hơn đối với công chúng.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 8

Thông qua công nghệ VR, người tham dự được tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa vào dòng người hướng về lễ đài và lắng nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 9

Trải nghiệm tái hiện không khí của hàng vạn đồng bào trong ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, mang đến cho công chúng cách tiếp cận lịch sử bằng công nghệ hiện đại.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 10

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng đây là lần đầu họ cảm nhận một cách trực tiếp, đầy đủ và sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ “Độc lập” và “Tự do”.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 11

Năm 2025, Trở về thời khắc thiêng liêng lần đầu ra mắt tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Chương trình thu hút hơn 35.000 lượt khách trải nghiệm. Sau đó, chương trình này được tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025. Trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm xúc động này.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 12

Tại Dinh Độc Lập, chương trình diễn ra từ 19-21/8, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Khách nhí thích thú đến Dinh Độc Lập nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - 13

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chỉ đạo, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026), hướng tới Quốc khánh 2/9 và dấu mốc 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

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