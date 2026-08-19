Du khách quốc tế hào hứng xuyên không 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Sáng 19/8, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức mở cửa tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), thu hút gần 1.000 lượt người trải nghiệm.

Giữa dòng người xếp hàng chờ đến lượt, bên cạnh người dân TP.HCM và du khách trong nước còn có nhiều đoàn khách quốc tế đang tham quan Dinh Độc Lập. Biết chương trình tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo (VR) khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, nhiều người đăng ký tham gia.

Đưa lịch sử Việt Nam đến với du khách quốc tế

Gia đình anh Patrick Kieviet và chị Christine Kieviet cùng hai con có khoảng 2 tuần du lịch tại Việt Nam trước khi đến Dinh Độc Lập sáng 19/8. Cả bốn thành viên cùng đăng ký trải nghiệm.

Gia đình anh Patrick Kieviet và chị Christine Kieviet đến từ Hà Lan cùng trải nghiệm chương trình. (Ảnh: Thy Huệ)

Đeo kính VR, gia đình anh Patrick như được “trở về” Quảng trường Ba Đình 81 năm trước, hòa vào dòng người dự lễ và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Patrick tỏ ra đặc biệt thích thú với khả năng quan sát không gian theo nhiều hướng. Hai con của anh cũng tham gia trọn vẹn trải nghiệm, mỗi người cầm trên tay một lá cờ Việt Nam.

Sau khi tháo kính, anh Patrick nán lại bàn lưu bút. Trên tấm thiệp nhỏ của chương trình, vị khách Hà Lan viết bằng tiếng Anh về điều vừa chứng kiến.

Anh gọi đó là một trải nghiệm “rất đặc biệt”, khi được trở về thời khắc có ý nghĩa đối với người dân Việt Nam, thời điểm đất nước giành được tự do.

“Thật đặc biệt khi được trải nghiệm thời khắc vô cùng đặc biệt này của người dân Việt Nam, khi giành được độc lập, tự do”, Patrick viết trong thiệp lưu bút gửi Ban Tổ chức chương trình.

Sau trải nghiệm, Patrick, Christine và hai con cùng cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu niệm trước khi tiếp tục hành trình tham quan Dinh Độc Lập.

Ngoài gia đình Patrick, anh Alvar và chị Laura - hai du khách Mỹ, cũng hào hứng tham gia trải nghiệm.

Du khách quốc tế thích thú, xem “đây là một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất” khi đến Việt Nam. (Ảnh: Thy Huệ)

Sau khi tháo kính VR, cả hai cho biết ấn tượng không chỉ với cách công nghệ đưa người xem đến gần hơn một dấu mốc lịch sử, mà còn với việc chương trình được tổ chức miễn phí cho người dân và du khách.

“Chúng tôi đánh giá rất cao khi Việt Nam có một chương trình ý nghĩa như thế này, hoàn toàn miễn phí, giúp mọi người đến gần hơn với lịch sử của đất nước”, Alvar chia sẻ.

Hai du khách Mỹ cũng cho biết họ cảm thấy vui và được chào đón khi Ban Tổ chức chủ động hướng dẫn từ lúc đăng ký đến khi đeo kính trải nghiệm.

“Đây là một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất”

Hình ảnh những vị khách nước ngoài đeo kính VR xuất hiện liên tục trong các lượt trải nghiệm sáng 19/8.

Có người đi một mình, có người đi theo nhóm, cũng có những gia đình đưa trẻ nhỏ cùng tham gia. Dù khác nhau về quốc tịch và độ tuổi, nhiều du khách đều tỏ ra tò mò khi lần đầu tiếp cận một dấu mốc lịch sử Việt Nam bằng công nghệ thực tế ảo.

Đây cũng là một điểm đáng chú ý khi chương trình được tổ chức tại Dinh Độc Lập - địa điểm vốn đón lượng lớn khách quốc tế khi đến TP.HCM.

Chương trình được tổ chức tại Dinh Độc Lập - địa điểm vốn đón lượng lớn khách quốc tế khi đến TP.HCM. (Ảnh: Thy Huệ)

Nếu chuyến tham quan Dinh Độc Lập giúp họ tìm hiểu về một địa danh gắn với ngày 30/4/1975, trải nghiệm VR lại đưa họ ngược dòng lịch sử thêm 30 năm, đến Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Không cần phải có mặt tại Hà Nội, người xem có thể quan sát không gian quảng trường, dòng người dự lễ và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập thông qua hình ảnh, âm thanh và không gian 360 độ.

Với du khách quốc tế, đây không đơn thuần là một trải nghiệm công nghệ trong hành trình tham quan TP.HCM, mà còn mở thêm một cánh cửa để họ hiểu về lịch sử Việt Nam và ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9.

Nhiều du khách quốc tế cho biết, vài phút “trở về” Ba Đình năm 1945 đã trở thành một kỷ niệm khác biệt trong chuyến du lịch Việt Nam kéo dài nhiều tuần.

Anh Kelsey, đến từ Mỹ cho biết, anh đã du lịch Việt Nam được 2 tháng (ở Hà Nội, vừa vào TP.HCM được 1 tuần) và không nghĩ chuyến đi lại có thêm một trải nghiệm lịch sử đặc biệt ngay tại Dinh Độc Lập.

Các cựu chiến binh tham gia trải nghiệm. (Ảnh: Lương Ý)

“Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị trong chuyến đi Việt Nam, nhưng đây chắc chắn là một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất. Chỉ trong vài phút, tôi có cảm giác mình được trở về một thời điểm rất quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Điều đó giúp tôi hiểu hơn về đất nước mà mình đang khám phá”, anh chia sẻ.

Theo Kelsey, điều gây ấn tượng là lịch sử được giới thiệu theo cách trực quan, dễ tiếp cận ngay cả với người nước ngoài chưa biết nhiều về Việt Nam. Sau khi tháo kính, anh cho biết sẽ kể lại trải nghiệm này với bạn bè khi trở về Mỹ.