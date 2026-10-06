Giải cứu 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái, TP.HCM

Sáng 6/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM cho biết đã cứu, đưa 12 người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại công trình thi công nạo vét Suối Cái đến nơi an toàn sau nhiều giờ triển khai cứu hộ xuyên đêm ngày 5 và rạng sáng ngày 6/10.

Người dân được cứu an toàn khi mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h43, ngày 5/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 32 nhận tin báo về vụ việc có người mắc kẹt tại công trình Suối Cái, đường 31, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP.HCM.

Đơn vị đã điều động 1 xe chở phương tiện, 4 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, mưa lớn từ chiều 5/10 khiến nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, tạo dòng chảy xiết, làm nước suối dâng cao và gây ngập trên diện tích khoảng 20ha. Trong khu vực ngập có 4 hộ dân và 1 lán trại công nhân của công trình thi công nạo vét Suối Cái. Nhiều người bị cô lập tại nhà và chòi canh phương tiện.

Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Công an phường Tân Khánh triển khai phương tiện, sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi và dây cứu nạn để tiếp cận khu vực ngập. Do nước dâng cao trên diện rộng, dòng chảy mạnh và trời tối hạn chế tầm nhìn, công tác tìm kiếm, tiếp cận các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 1h25, ngày 6/10, lực lượng chức năng cứu được 7 người đầu tiên. Qua thông tin từ những người được cứu, lực lượng cứu hộ xác định vẫn còn người mắc kẹt nên tiếp tục tìm kiếm. Đến 2h10, thêm 2 người được đưa ra ngoài an toàn. Khoảng 4h cùng ngày, lực lượng tiếp tục cứu thêm 3 người.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, sau khi đưa các nạn nhân đến nơi an toàn, cán bộ, chiến sỹ kiểm tra lại hiện trường thì xuồng máy bị lật do dòng nước chảy xiết. Các chiến sỹ phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 2 giờ để chờ lực lượng ứng cứu tiếp cận.

Đến 5h30, ngày 6/10, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ kết thúc.

Vụ việc cho thấy những nguy hiểm phát sinh khi mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập sâu và chia cắt các khu vực dân cư, công trình.

Người dân tại những nơi có nguy cơ ngập cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn khi nước dâng cao và thông báo cho lực lượng chức năng khi cần hỗ trợ.