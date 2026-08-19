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Xuất bản ngày 19/08/2026 11:57 AM
Xuất bản ngày 19/08/2026 11:57 AM

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập

Lương Ý
Lương Ý
(VTC News) -

Đông đảo người dân đến Dinh Độc Lập sáng 19/8 để trải nghiệm VR, trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 và nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 1

Sáng 19/8, tại Dinh Độc Lập, chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức khai mạc, đưa công chúng trở về Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 2

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chỉ đạo, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026), hướng tới Quốc khánh 2/9 và dấu mốc 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 3

Từ sáng sớm, đông người dân và du khách đã có mặt tại Dinh Độc Lập để đăng ký tham gia trải nghiệm.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 4

Người dân đăng ký trực tiếp với ban tổ chức tại cổng chính số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi đến đăng ký, người tham gia cần chuẩn bị căn cước công dân hoặc VNeID để kiểm tra thông tin. Sau khi hoàn tất thủ tục, mỗi người được phát sticker ghi số thứ tự để dán vào tay, sau đó xếp hàng và chờ đến lượt theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 5

Đúng 9h, các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (phải) và ông Nguyễn Ngọc Năm - Giám đốc Cơ quan Trường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM.

Ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (phải) và ông Nguyễn Ngọc Năm - Giám đốc Cơ quan Trường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 7

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 8

Có mặt từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Hoàng, cựu chiến binh Biệt động Sài Gòn, xúc động khi nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Với tôi đây là chương trình ý nghĩa, khi giọng Bác Hồ vang lên tôi đã bật khóc vì hạnh phúc, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống giành lại độc lập, tự do”, bà Hoàng chia sẻ.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 9

Thông qua công nghệ VR, người tham dự được tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa vào dòng người hướng về lễ đài và lắng nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 10

Trải nghiệm tái hiện không khí của hàng vạn đồng bào trong ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, qua đó mang đến cho công chúng thêm một cách tiếp cận lịch sử bằng công nghệ hiện đại.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 11

Việc lựa chọn Dinh Độc Lập làm địa điểm tổ chức cũng tạo thêm ý nghĩa cho chương trình. Không gian trải nghiệm đưa công chúng trở về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 được đặt tại một di tích quốc gia đặc biệt, gắn với dấu mốc đất nước thống nhất năm 1975.

Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập - 12

“Trở về thời khắc thiêng liêng” được ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Tại Hà Nội, chương trình thu hút hơn 35.000 lượt người trải nghiệm. Sau đó, chương trình được tổ chức tại Quảng Ninh và Nghệ An.

Tại Dinh Độc Lập, chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 21/8/2026, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Tại Dinh Độc Lập, chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 21/8/2026, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

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