Toàn cảnh lễ khai mạc ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ tại Dinh Độc Lập

Người dân đăng ký trực tiếp với ban tổ chức tại cổng chính số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi đến đăng ký, người tham gia cần chuẩn bị căn cước công dân hoặc VNeID để kiểm tra thông tin. Sau khi hoàn tất thủ tục, mỗi người được phát sticker ghi số thứ tự để dán vào tay, sau đó xếp hàng và chờ đến lượt theo hướng dẫn của ban tổ chức.