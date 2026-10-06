Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp 700 ha gần cửa biển miền Tây

(VTC News) -

Sáng 5/10, Đảng bộ xã Trần Đề, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng. Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng qua cho thấy xã ven biển của thành phố duy nhất ở miền Tây này có nhiều tăng trưởng lớn.

Theo lãnh đạo Đảng ủy Trần Đề, các chỉ tiêu phát triển trên các ngành, lĩnh vực của xã đều đạt và vượt kịch bản tăng trưởng 9 tháng đầu năm, dự kiến đến cuối năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 14,13%.

Thủy sản tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực của xã ven biển của TP Cần Thơ với diện tích thả nuôi gần 1.900 ha; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản đạt 43.086 tấn, vượt kịch bản tăng trưởng 9 tháng.

Quang cảnh hội nghị tại xã ven biển TP Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khang)

Khu Công nghiệp Trần Đề diện tích 160 ha vừa khánh thành đã thu hút 2 nhà đầu tư thứ cấp lớn. Chủ đầu tư đã huy động hơn 1.200 tỷ đồng để triển khai dự án, đồng thời đầu tư máy móc, thiết bị và bố trí đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật phục vụ xây dựng, vận hành hạ tầng, chuẩn bị điều kiện tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp mới.

Không chỉ kiến tạo hạ tầng công nghiệp, Tập đoàn Hà Thanh còn trực tiếp đặt nền móng sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín ngay tại Khu công nghiệp Trần Đề với 2 dự án quy mô lớn. Trong đó, Nhà máy sản xuất gạch men Hà Thanh Sóc Trăng với công suất 14 triệu m² sản phẩm/năm đã hoàn thành, đi vào hoạt động giữa năm 2026 với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.

Đối với Nhà máy Bê tông Hà Thanh Sóc Trăng công suất trên 1 triệu tấn sản phẩm/năm (vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng) dự kiến sẽ triển khai đi vào hoạt động đầu năm 2027.

Cửa biển Trần Đề, TP Cần Thơ. (Ảnh: Châu Tâm)

Ngoài Khu công nghiệp Trần Đề, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đang lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Trần Đề 2 với tổng diện tích khoảng 700 ha.

Khu công nghiệp ven biển đang được quy hoạch này dự kiến có vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng, được đánh giá giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển công nghiệp, logistics và kinh tế biển của Cần Thơ và vùng miền Tây.

Không chỉ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xã ven Biển Đông này còn có nhiều hãng tàu co tốc khai thác tuyến Trần Đề - Côn Đảo.

Chín tháng qua, tuyến tàu cao tốc này đã vận chuyển 460.339 lượt hành khách, tăng 47.059 lượt so với cùng kỳ. Lượng khách tăng cao đã góp phần thúc đẩy phát triển các ngành thương mại, dịch vụ của vùng ven biển.