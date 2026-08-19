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Xuất bản ngày 19/08/2026 02:01 PM
Xuất bản ngày 19/08/2026 02:01 PM

Người dân TP.HCM 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Lương Ý
Lương Ý
(VTC News) -

Không ngại mưa lớn, người dân, du khách 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập trải nghiệm VR, trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - 1

Sáng 19/8, tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức khai mạc, đưa công chúng trở về Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - 2

Cơn mưa lớn bất chợt không ngăn được người dân đến Dinh Độc Lập xếp hàng chờ đăng ký trải nghiệm.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - 3

Nhiều người mang theo áo mưa, kiên nhẫn đứng chờ dưới trời mưa để được tham gia chương trình.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - 4

Chị Nguyễn Thuỵ Hoàng Yến (xã Củ Chi, TP.HCM) mang theo áo mưa và dù, đứng trong hàng chờ đăng ký trải nghiệm. “Trước đây, thông qua báo đài tôi đã biết đến chương trình. Đây là chương trình ý nghĩa, giúp những người trẻ chúng tôi có thêm cơ hội tiếp cận lịch sử. Mưa có lớn đến mấy nhưng khi nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tôi rất xúc động và hạnh phúc”, chị Yến chia sẻ.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - 5

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 19/8, mưa dông tiếp tục duy trì trên diện rộng tại khu vực Nam Bộ, tuy nhiên các điểm mưa vừa và mưa to có xu hướng giảm. (Trong hình là du khách nước ngoài đến trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng”). Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chú ý thời điểm tan tầm thường xuất hiện mưa dông, chủ động trang bị áo mưa hoặc ô dù, đồng thời đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - 6

Người dân đăng ký trực tiếp với ban tổ chức tại cổng chính số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi đến đăng ký, người tham gia cần chuẩn bị căn cước công dân hoặc VNeID để kiểm tra thông tin. Sau khi hoàn tất thủ tục, mỗi người được phát sticker ghi số thứ tự để dán vào tay, sau đó xếp hàng và chờ đến lượt theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - 7

Thông qua công nghệ VR, người tham dự được tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa vào dòng người hướng về lễ đài và lắng nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải nghiệm tái hiện không khí của hàng vạn đồng bào trong ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, qua đó mang đến cho công chúng một cách tiếp cận lịch sử bằng công nghệ hiện đại.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' đến Dinh Độc Lập, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập - 8

Việc lựa chọn Dinh Độc Lập làm địa điểm tổ chức cũng tạo thêm ý nghĩa cho chương trình. Không gian trải nghiệm đưa công chúng trở về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 được đặt tại một di tích quốc gia đặc biệt, gắn với dấu mốc đất nước thống nhất năm 1975.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” được ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Tại Hà Nội, chương trình thu hút hơn 35.000 lượt người trải nghiệm.

Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025. Trong 3 ngày, từ 17 đến 19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân, du khách tham gia trải nghiệm.

Tại Dinh Độc Lập, chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 21/8/2026, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chỉ đạo, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026), hướng tới Quốc khánh 2/9 và dấu mốc 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

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