'Trở về thời khắc thiêng liêng' kết nối vạn trái tim người dân Đà Nẵng

Ngày thứ hai trong chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại Công viên APEC (TP Đà Nẵng), bầu không khí tại không gian trải nghiệm vẫn rất sôi động. Bên dòng sông Hàn, hàng ngàn người dân và du khách vẫn đổ về để chương trình.

Sự kiện “Trở về thời khắc thiêng liêng” mở cửa đón khách miễn phí từ mọi miền đất nước, người dân Đà Nẵng cũng như du khách quốc tế. Chương trình là chiếc cầu nối thời gian, đưa hàng vạn tâm hồn quay ngược dòng lịch sử, sống lại trang sử đầy tự hào của dân tộc 81 năm về trước.

Điều đặc biệt và xúc động nhất của chương trình chính là sự hiện diện của rất nhiều người dân, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị hay quốc tịch.

Ngay từ sớm, không gian sự kiện dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn nhỏ đeo khăn quàng đỏ thắm và trang phục đến trường được phụ huynh đưa đến sự kiện dán số, xếp hàng, chờ đợi để được nghe, trải nghiệm không gian tái hiện Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945.

Đa số các bạn nhỏ đều hiểu hết ý nghĩa của sự kiện lịch sử này, những bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc cờ đỏ sao vàng, một tay đưa lên cao theo nhịp chữ “Xin thề” thiêng liêng trong Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Các Anh hùng LLVT ngực đeo đỏ những tấm huy hiệu, các cựu chiến binh, những người lớn tuổi tham gia trải nghiệm với đôi mắt rưng rưng lệ khi âm thanh, hình ảnh không gian hào hùng vang lên.

Một cô giáo tiểu học trong trang phục áo dài truyền thống, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để được trải nghiệm “xuyên không” Trở về thời khắc thiêng liêng sau khi lo cho các học trò nhỏ của mình.

Chương trình còn mang đến những khoảng lặng đầy xúc động khi nhìn vào những con người bình dị nhất của đời sống thường nhật khi một tài xế xe công nghệ tranh thủ tắt ứng dụng, dựng chiếc xe máy bên góc đường để hòa mình với chương trình.

Những người dân tận hưởng trọn vẹn từng phút giây hào hùng trong không gian Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945.

Xuyên suốt chương trình 2 ngày qua liên tục xuất hiện màu áo xanh tình nguyện của hàng trăm Đoàn viên Thanh niên TP Đà Nẵng đến tham dự.

Đặc biệt, “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Đà Nẵng còn vượt qua cả ranh giới của một quốc gia. Rất nhiều du khách nước ngoài, những người chỉ vô tình ghé qua hoặc đến Đà Nẵng du lịch, cũng bị cuốn vào bầu không khí linh thiêng này.

Bạn Bùi Ý Nhi (Sinh viên đến từ Đà Nẵng) chia sẻ: “Sau khi trải nghiệm, em không chỉ cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bởi dòng năng lượng và tình yêu nước mãnh liệt mà người dân Việt Nam dành cho đất nước mà em còn được nhận những món quà vô cùng ý nghĩa của Ban tổ chức mà em hỏi mua trước đó”.

Theo Ban tổ chức, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được dàn dựng công phu đã chạm đến mọi giác quan, khiến người xem cảm nhận sự tự hào trước hào hùng của không gian dân tộc, lúc lại nghẹn ngào, lắng đọng bởi giọng nói của Bác Hồ.

Ngoài ra, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được kỳ vọng sẽ trở thành một cây cầu đặc biệt-nối hiện tại với quá khứ, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn những giá trị của lịch sử. Không còn ai là người lạ, không còn ranh giới giữa các tầng lớp, tất cả hòa làm một trong nhịp đập chung của tình yêu Tổ quốc.

“Việc kể lại câu chuyện về ngày Độc lập bằng phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông. Đó còn là cách Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc”, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ.

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng được tổ chức tại Công viên APEC trong 3 ngày (từ 2-4/9) và mở cửa miễn phí.

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), công chúng thành phố biển và du khách sẽ được “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 2/9/1945.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Đà Nẵng.

Đơn vị phối hợp gồm:

1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

2. Ủy ban nhân dân Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng

4. Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà nẵng

Đơn vị đồng hành, hỗ trợ gồm:

1. Tập đoàn Vingroup

2. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)