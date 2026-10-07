TP.HCM chuẩn bị truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại CV Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM vừa xây dựng kế hoạch tổ chức viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Tính đến ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, các hoạt động được tổ chức vào ngày 14/10. Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng bắt đầu lúc 7h30. Lễ viếng, truy điệu diễn ra lúc 8h cùng ngày tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình). Lễ an táng dự kiến bắt đầu lúc 10h.

TP.HCM dự kiến tổ chức lực lượng và người dân tiễn đưa hài cốt liệt sĩ trên tuyến đường từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Trước đó, tối 13/10, TP.HCM dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.