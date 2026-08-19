Trực tiếp: Khai mạc chương trình 'Trở về thời khắc thiêng liêng' tại TP.HCM

Với vai trò của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn chú trọng đổi mới phương thức truyền tải các giá trị lịch sử, văn hóa đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Bằng công nghệ thực tế ảo VR, chúng ta có thể thực hiện một hành trình đặc biệt - “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945; bước vào không gian lịch sử được tái hiện, quan sát khung cảnh, cảm nhận bầu không khí của mùa Thu năm ấy và đặc biệt là lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Không chỉ đọc về lịch sử. Không chỉ nghe kể về lịch sử. Mà trực tiếp trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ.
Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng được tổ chức từ 19-21/8, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông thực hiện chương trình.
Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người tham dự như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hoà cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào ngày đầu tiên trở thành người dân của đất nước độc lập.
Việc lựa chọn di tích lịch sử Dinh Độc Lập (TP.HCM) làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt. Người dân được trở về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1945 trong một di tích quốc gia đặc biệt, gắn với dấu mốc đất nước thống nhất năm 1975.
Năm 2025, Trở về thời khắc thiêng liêng lần đầu ra mắt tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Chương trình thu hút hơn 35.000 lượt khách trải nghiệm. Sau đó, chương trình này được tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025.
Trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm xúc động này.
Dự kiến trong ba ngày từ 19-21/8, chương trình phục vụ khoảng 10.000 lượt người tham quan, trải nghiệm tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Chương trình mở cửa từ 8h-18h hằng ngày, hoàn toàn miễn phí.
Để thuận tiện khi tham gia, người dân có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đến cổng đăng ký
Người dân đăng ký trực tiếp với BTC tại cổng chính số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi đến đăng ký, cần chuẩn bị CCCD hoặc VNeID để kiểm tra thông tin.
BTC khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để hạn chế ùn tắc, khó tìm chỗ gửi xe khi lượng khách tập trung đông.
Người sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tìm điểm gửi xe phù hợp. Riêng xe máy có thể gửi trong khuôn viên Dinh Độc Lập, tại cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (cổng phụ bên trái).
Bước 2: Nhận số thứ tự
Sau khi hoàn tất đăng ký, người tham gia được phát sticker có số thứ tự dán vào tay, sau đó xếp hàng và chờ đến lượt theo hướng dẫn của BTC.
Trẻ từ 5 tuổi có thể tham gia trải nghiệm, trẻ dưới 5 tuổi không được khuyến khích. Trẻ dưới 9 tuổi phải có người lớn đi cùng, bảo hộ.
Bước 3: Vào khu vực trải nghiệm VR
Khi đến số thứ tự, người dân được BTC hướng dẫn vào khu vực VR. Mỗi lượt gồm 20 người, thời gian trải nghiệm khoảng 5 phút, có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ đeo và sử dụng kính.
Kết thúc trải nghiệm, người dân di chuyển theo hướng dẫn đến khu vực chụp ảnh, viết lưu bút, nhận quà trước khi ra về.
* Một số lưu ý
Chương trình diễn ra từ 8h - 18h trong ba ngày 19 - 21/8. Ngày đầu dự kiến lượng khách đông, vì vậy BTC khuyến khích người dân lựa chọn ngày 20 hoặc 21/8 để thuận tiện hơn khi đăng ký và trải nghiệm.
Người tham gia nên chủ động mang mũ, ô hoặc áo mưa để đề phòng nắng nóng hoặc mưa trong thời gian di chuyển, xếp hàng.
Báo điện tử VTC News trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại TP.HCM, bao gồm:
1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2. Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
3. Tập đoàn FPT
4. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát
5. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
6. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn
7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
8. Tổng công ty Điện lực Miền nam
9. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
10. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
Trực tiếp: Khai mạc chương trình 'Trở về thời khắc thiêng liêng' tại TP.HCM
Nhóm PV
(VTC News) -
8h ngày 19/8, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức mở cửa tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM).
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Dòng sự kiện: Trở về thời khắc thiêng liêng
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