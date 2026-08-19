Trực tiếp: Khai mạc chương trình 'Trở về thời khắc thiêng liêng' tại TP.HCM

Với vai trò của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn chú trọng đổi mới phương thức truyền tải các giá trị lịch sử, văn hóa đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bằng công nghệ thực tế ảo VR, chúng ta có thể thực hiện một hành trình đặc biệt - “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945; bước vào không gian lịch sử được tái hiện, quan sát khung cảnh, cảm nhận bầu không khí của mùa Thu năm ấy và đặc biệt là lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Không chỉ đọc về lịch sử. Không chỉ nghe kể về lịch sử. Mà trực tiếp trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ.

Ông Ngô Minh Hiển - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Đại tá Nguyễn Văn Tàu - Huyền thoại tình báo Tư Cang tới dự chương trình.

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng được tổ chức từ 19-21/8, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông thực hiện chương trình. Trong lần tổ chức tại Hà Nội năm 2025, chương trình thu hút hơn 35.000 lượt khách trải nghiệm. Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người tham dự như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hoà cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào ngày đầu tiên trở thành người dân của đất nước độc lập. Việc lựa chọn di tích lịch sử Dinh Độc Lập (TP.HCM) làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt. Người dân được trở về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1945 trong một di tích quốc gia đặc biệt, gắn với dấu mốc đất nước thống nhất năm 1975. Năm 2025, Trở về thời khắc thiêng liêng lần đầu ra mắt tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Chương trình thu hút hơn 35.000 lượt khách trải nghiệm. Sau đó, chương trình này được tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025. Trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm xúc động này. Dự kiến trong ba ngày từ 19-21/8, chương trình phục vụ khoảng 10.000 lượt người tham quan, trải nghiệm tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Chương trình mở cửa từ 8h-18h hằng ngày, hoàn toàn miễn phí.