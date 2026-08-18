Hướng dẫn đăng ký trải nghiệm VR ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ ở Dinh Độc Lập

(VTC News) -

Từ ngày 19 - 21/8, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM), đưa công chúng “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Chương trình mở cửa từ 8h-18h hằng ngày, hoàn toàn miễn phí.

Để thuận tiện khi tham gia, người dân có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đến cổng đăng ký

Người dân đăng ký trực tiếp với BTC tại cổng chính số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi đến đăng ký, cần chuẩn bị CCCD hoặc VNeID để kiểm tra thông tin.

BTC khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để hạn chế ùn tắc, khó tìm chỗ gửi xe khi lượng khách tập trung đông.

Người sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tìm điểm gửi xe phù hợp. Riêng xe máy có thể gửi trong khuôn viên Dinh Độc Lập, tại cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (cổng phụ bên trái).

Bước 2: Nhận số thứ tự

Sau khi hoàn tất đăng ký, người tham gia được phát sticker có số thứ tự dán vào tay, sau đó xếp hàng và chờ đến lượt theo hướng dẫn của BTC.

Trẻ từ 5 tuổi có thể tham gia trải nghiệm, trẻ dưới 5 tuổi không được khuyến khích. Trẻ dưới 9 tuổi phải có người lớn đi cùng, bảo hộ.

Bước 3: Vào khu vực trải nghiệm VR

Khi đến số thứ tự, người dân được BTC hướng dẫn vào khu vực VR. Mỗi lượt gồm 20 người, thời gian trải nghiệm khoảng 5 phút, có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ đeo và sử dụng kính.

Kết thúc trải nghiệm, người dân di chuyển theo hướng dẫn đến khu vực chụp ảnh, viết lưu bút, nhận quà trước khi ra về.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Dinh Độc Lập từ 19-21/8.

* Một số lưu ý

Chương trình diễn ra từ 8h - 18h trong 3 ngày 19 - 21/8. Ngày đầu dự kiến lượng khách đông, vì vậy BTC khuyến khích người dân lựa chọn ngày 20 hoặc 21/8 để thuận tiện hơn khi đăng ký và trải nghiệm.

Người tham gia nên chủ động mang mũ, ô hoặc áo mưa để đề phòng nắng nóng hoặc mưa trong thời gian di chuyển, xếp hàng.