Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/6/2026 - Trực tiếp XSPY 22/6

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 22/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 22/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/6/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 22/6/2026

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- XSPY 15/6/2026

Kết quả xổ số ngày 15/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng như sau:

XSPY 15/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 15/6/2026.

- XSPY 8/6/2026

Kết quả xổ số ngày 8/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng có giải đặc biệt là 988145 và các hạng giải khác như sau:

XSPY 8/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 8/6/2026.

- XSPY 1/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công bố kết quả xổ số ngày 1/6/2026 có giải đặc biệt là 724069 và các hạng giải khác như sau:

XSPY 1/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 1/6/2026.

- XSPY 25/5/2026

Kết quả xổ số Phú Yên (XSPY) ngày 25/5/2026 có giải đặc biệt là 739904 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSPY 25/5, kết quả xổ số Phú Yên ngày 25/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Huế và Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Ninh Thuận và Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ thực hiện quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay được cập nhật khi nào?

Kết quả xổ số được cập nhật trực tiếp từ thời điểm quay số mở thưởng lúc 17h15 và hoàn tất ngay sau khi công bố giải đặc biệt.

Làm sao để tra cứu KQXSPY nhanh nhất?

Để tra cứu kết quả XSPY nhanh và chính xác nhất, người chơi có thể truy cập vào website VTC News https://vtcnews.vn/tieu-diem/xo-so-phu-yen.html để xem trực tiếp kết quả xổ số từ trường quay vào khung giờ quay số mở thưởng là 17h15 thứ Hai hàng tuần hoặc xem lại các kỳ quay thưởng trước.

Trúng vé số Phú Yên nhận thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Phú Yên hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để nhận thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 22/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.