Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, giải CFA Team China 2026 mới nhất

U23 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại CFA Team China 2026 gặp U23 Triều Tiên. HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng nhiều cầu thủ từng thi đấu tại SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026 như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận đá chính ngay từ đầu.

Ngay ở phút thứ 6, xuất phát từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Nguyễn Minh Tâm - ngôi sao trẻ của HAGL bất ngờ có pha dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho U23 Việt Nam. Trong 45 phút đầu tiên, thầy trò huấn luyện Đinh Hồng Vinh thi đấu ấn tượng, có nhiều pha phản công thuyết phục và khiến đối phương gặp khó khăn.

U23 Việt Nam hòa U23 Triều Tiên.

Ngược lại, U23 Triều Tiên cũng biết cách làm khó Quang Kiệt và đồng đội. Dù vậy, bàn thắng là điều mà đội bóng vùng Đông Á chưa thể tìm kiếm được. Kết thúc hiệp đầu tiên, U23 Việt Nam tạm dẫn U23 Triều Tiên 1-0.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có vài sự điều chỉnh nhân sự để thử nghiệm. Đăng Dương, Vadim, Quang Quy vào sân thay Công Phương, Thành Trung, Minh Tâm. Nhìn chung, thế trận của U23 Việt Nam không còn có lợi như 45 phút đầu tiên. U23 Triều Tiên cho thấy sự vượt trội về thể lực.

Những quyền thay người tiếp theo được ban huấn luyện U23 Việt Nam dành cho Quang Vinh, Long Vũ. Bá Đạt, Văn Thuận rời sân. U23 Việt Nam vẫn kiểm soát được trận đấu nhưng chưa ghi thêm bàn.

Đến phút 67, U23 Triều tiên ghi bàn gỡ hòa. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam không ngăn được tình huống đột phá vào vòng cấm và dứt điểm rất tốt của cầu thủ đối phương.

Đến cuối trận đấu, cầu thủ Việt kiều Vadim Nguyễn lại phải rời sân dù mới vào thi đấu ít phút. U23 Việt Nam bảo vệ thành quả hòa 1-1 trước đối thủ mạnh hơn.

Đội hình ra sân:

Cao Văn Bình (1), Đinh Quang Kiệt (3), Lê Nguyên Hoàng (4), Thái Bá Đạt (6), Trần Thành Trung (8), Nguyễn Công Phương (10), Lê Văn Thuận (11), Lê Thắng Long (12), Nguyễn Minh Tâm (16), Nguyễn Bảo Long (18), Vũ Quốc Anh (24).