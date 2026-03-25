Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Triều tiên: Dàn Việt kiều xuất trận

Trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam là cuộc đọ sức đáng chú ý với U23 Triều Tiên. CFA Team China 2026 là giải đấu giao hữu mang tính chất cọ xát, thử nghiệm với tất cả đội bóng. Tuy nhiên, không vì vậy mà U23 Việt Nam xem nhẹ tính chất của các trận đấu. Ở ngày ra quân, HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng vẫn đưa vào sân các cầu thủ tốt nhất.

Trong khung gỗ, không ai có thể vượt qua tầm ảnh hưởng của Cao Văn Bình. Thủ thành của Sông Lam Nghệ An sớm chứng minh năng lực ngay trong trận đấu với U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á 2026. Hơn nữa, màn trình diễn của anh trong màu áo đội bóng quê hương đủ để thuyết phục tất cả các nhà chuyên môn.

Trần Thành Trung có thể đá chính cho U23 Việt Nam.

Phía trước Văn Bình sẽ là một loạt cái tên mới. Đinh Quang Kiệt - trụ cột của HAGL sẽ chơi ở trung tâm hàng thủ. Đá lệch về bên phải sẽ là Lê Nguyên Hoàng - tài năng trẻ của Sông Lam Nghệ An. Vị trí hậu vệ trái là nơi ông Vinh có nhiều lựa chọn. Nguyễn Bảo Long nhiều khả năng được trao cơ hội với khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Bên cánh phải, Lê Thắng Long là phương án không thể bỏ qua.

Tuyến giữa nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của Nguyễn Quang Vinh - tiền vệ đã có đến 3 mùa giải thi đấu trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Anh có thừa kinh nghiệm bản lĩnh trận mạc. Khi đã có một "máy quét" như Quang Vinh, Trần Thành Trung - Việt kiều của Ninh Bình FC với nhãn quan và kỹ thuật vượt trội có thể thỏa sức sáng tạo.

Trên hàng công. Nguyễn Công Phương chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái không phải quyết định tồi. HLV Kim Sang-sik từng thử nghiệm anh ở nhiều vai trò khác nhau trên hàng công. Cánh đối diện là nơi Lê Văn Thuận có thể được trao suất đá chính. Nguyễn Anh Tuấn - tài năng trẻ từng ghi bàn rất sớm ở giải hạng Nhất Quốc gia sẽ có thêm cơ hội thể hiện khi chơi tiền đạo mục tiêu.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên diễn ra lúc 14h00 ngày 25/3.