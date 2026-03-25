Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên mới nhất

U23 Việt Nam 0-0 U23 Triều Tiên Tiếp tục cập nhật

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Triều Tiên thuộc giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra lúc 14h hôm nay 25/3. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, bàn thắng và tỷ số mới nhất.

Thông tin U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên

Giải giao hữu CFA Team China 2026 tại Tây An, Trung Quốc đánh dấu bước khởi đầu thế hệ mới của U23 Việt Nam. Đây cũng là kỳ chuẩn bị đầu tiên hướng tới ASIAD 20 (Asian Games Aichi-Nagoya 2026). Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các đồng sự bắt tay vào kiểm tra, sàng lọc lực lượng.

U23 Việt Nam thay mới lực lượng sau thành tích xếp thứ ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đội hình mới của U23 Việt Nam có nhiều cái tên còn chưa được thi đấu chuyên nghiệp như Vũ Quốc Anh (Hải Phòng), Tạ Xuân Trường (Trung tâm TDTT Ninh Bình II),... Việc góp mặt ở đợt tập trung lần này là cơ hội quý giá để họ thể hiện năng lực và tích luỹ kinh nghiệm.

Huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh chỉ mang sang Trung Quốc vài cầu thủ thuộc nhóm trẻ nhất của lực lượng tham dự vòng chung kết U23 châu Á gần nhất. Đó là Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương và Lê Văn Thuận. Ngoài ra, những nhân tố góp mặt ở giải hạng nhất và V.League, Nguyễn Quang Vinh, Trần Thành Trung, Nguyễn Vadim, Nguyễn Anh Tuấn, Thái Bá Đạt... cũng được kỳ vọng nhiều.

Bóng đá Việt Nam và Triều Tiên từng gặp nhau ở nhiều cấp độ. U23 Việt Nam từng để thua U23 Triều Tiên tại U23 châu Á 2020. Lần gần nhất đội bóng này tham dự một giải chính thức là ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) cách đây 3 năm.

Rất khó để tìm kiếm thông tin về U23 Triều Tiên nhưng bóng đá nước này luôn có những đặc tính chung, xuyên suốt qua nhiều thế hệ. Quốc gia vùng Đông Á sở hữu những cầu thủ đầy sức mạnh, kĩ thuật cơ bản tốt và luôn vào sân với tinh thần cao nhất.