HLV Đinh Hồng Vinh: U23 Việt Nam ưu tiên tích lũy, hướng tới nền tảng lâu dài

Tại buổi họp báo trước thềm Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 sáng 24/3, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam không quá đặt nặng kết quả trước mắt. Thay vào đó, đội tập trung hoàn thiện lối chơi, tăng cường sự gắn kết và chuẩn bị lực lượng cho chặng đường dài của bóng đá Việt Nam.

Nhà cầm quân cũng thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời cảm ơn tới phía Trung Quốc và ban tổ chức đã hỗ trợ chu đáo cho đội trong suốt thời gian lưu trú, từ điều kiện ăn ở đến sân bãi tập luyện và công tác tổ chức.

Đánh giá về giải đấu, ông Vinh cho rằng đây là dịp quan trọng để U23 Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với những đối thủ chất lượng như U23 Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên hay Thái Lan.

“Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Về lực lượng, U23 Việt Nam mang đến giải đội hình kết hợp giữa các cầu thủ từng có kinh nghiệm quốc tế và nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Một số cái tên từng dự VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận… góp mặt, bên cạnh lớp cầu thủ mới ở độ tuổi khoảng 21.

Chia sẻ về mục tiêu chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh ban huấn luyện sẽ ưu tiên hoàn thiện các yếu tố kỹ - chiến thuật, đồng thời xây dựng sự ăn ý giữa các nhóm cầu thủ.

“Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”, ông nói.

Trước giải, U23 Việt Nam đã ổn định nơi đóng quân tại Tây An và có buổi tập đầu tiên để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi. Toàn đội cũng đã tham quan sân vận động Trung tâm Bóng đá quốc tế Tây An - nơi diễn ra các trận đấu, nhằm chuẩn bị tốt hơn về tâm lý thi đấu.

Theo ghi nhận, thời tiết tại Tây An đang khá lạnh, khoảng 12 độ C, nhưng điều kiện sân bãi được đánh giá đạt chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 CHDCND Triều Tiên lúc 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 25/3.