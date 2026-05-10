Xuất hiện cá heo trắng quý hiếm tung tăng trên vùng biển Đồ Sơn

Video đàn cá heo xuất hiện tại vùng biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng (Video: Biên phòng Đồ Sơn)

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 10/5, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng cho biết thời gian gần đây, trên vùng biển Đồ Sơn liên tục xuất hiện những đàn cá heo bơi lội.

Gần nhất trong ngày 10/5, lực lượng biên phòng trong lúc tuần tra tại khu vực gần đảo Hòn Dấu đã phát hiện một đàn cá heo khoảng 20 con, có cả những con cá heo trắng quý hiếm bơi lội tung tăng cách đảo khoảng 1 hải lý.

Theo ông Tuấn, cá heo xuất hiện tại vùng biển phường Đồ Sơn khá thường xuyên. Đặc biệt, vào dịp diễn ra lễ hội đảo Hòn Dấu, cá heo xuất hiện với tần suất cao hơn và còn tiến gần khu vực cửa đền. Đây chính là tín hiệu tốt cho thấy môi trường biển của Đồ Sơn hiện nay được cải thiện đáng kể, là nơi sinh sống của nhiều loài hải sản.

Trước đó, ngày 29/4, ngư dân Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng bất ngờ khi chứng kiến cá heo bơi lượn dưới làn nước trong xanh ở vùng biển gần khu vực cảng cá Lý Sơn.

Cá heo được đánh giá là loài thông minh, thân thiện và rất nhạy cảm với ô nhiễm. Do đó, việc cá heo xuất hiện cho thấy môi trường biển, chất lượng nước và hệ sinh thái ven bờ đang trong lành. Đối với các ngư dân, cá heo được xem là loài vật mang đến may mắn, bình an cho những chuyến ra khơi. Sự xuất hiện bất ngờ của cá heo ở vùng biển Đồ Sơn và Đặc khu Lý Sơn khiến nhiều người vui mừng, coi đó là dấu hiệu mùa biển thuận lợi, đánh bắt được nhiều hải sản.