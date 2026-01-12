Kết quả Barcelona vs Real Madrid, Siêu cúp Tây Ban Nha mới nhất

(VTC News) -

Barcelona 3-2 Real Madrid Raphinha 36' 45+2' Vinicius Lewandowski 45+4' 45+6' Garcia Raphinha 73'

Video: Barcelona 3-2 Real Madrid

Trận Barcelona đấu với Real Madrid tranh Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 12/1. Raphinha là người mở đầu và kết thúc màn rượt đuổi tỷ số trên sân vận động King Abdullah Sports City, nơi Barcelona giành chiến thắng trước kình địch lần thứ hai trong mùa giải.

Real Madrid ra sân mà không có Kylian Mbappe trong đội hình chính. Barcelona chiếm quyền kiểm soát bóng áp đảo trong hiệp một (68%) nhưng số cơ hội mà 2 đội tạo ra không chênh lệch đáng kể.

Raphinha mở tỷ số ở phút 36 sau sai lầm của Real Madrid. Barcelona chỉ cần 2 cầu thủ tham gia, 1 đường chuyền và 1 pha dứt điểm sau khi cướp được bóng ở giữa sân để ghi bàn.

Barcelona đánh bại Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Pha lập công của cầu thủ người Brazil đẩy sự hấp dẫn của trận đấu lên cao. Barcelona và Real Madrid tạo nên những phút đá bù kịch tính ở cuối hiệp một với 3 bàn thắng trong vòng chưa đầy 5 phút.

Vinicius đột phá từ cánh trái vào vòng cấm. Hai cầu thủ Barcelona bị vượt qua dễ dàng và 3 người khác đứng trước khung thành cũng không thể ngăn cản tiền đạo Real Madrid sút tung lưới.

Ngay lập tức, Barcelona đáp trả bằng bàn thắng của Lewandowski sau khi giao bóng. Dù vậy, Real Madrid lần nữa gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Gonzalo Garcia lập công.

Hiệp 2 diễn ra cân bằng hơn về thời lượng kiểm soát bóng. Raphinha lại đưa Barcelona vượt lên sau pha dứt điểm có phần may mắn. Tiền đạo này bị trượt chân và cú sút đưa bóng chạm hậu vệ Real Madrid đổi hướng khiến thủ môn Thibaut Courtois không kịp trở tay.

Real Madrid tung Mbappe vào sân sau đó nhưng không thể lật ngược tình thế. Barcelona thắng 3-2 và giành Siêu cúp Tây Ban Nha.

Raphinha ghi bàn quyết định. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: Joan Garcia (13), Alejandro Balde (3), Pau Cubarsi (5), Pedri (8), Robert Lewandowski (9), Lamine Yamal (10), Raphinha (11), Fermin Lopez (16), Frenkie de Jong (21), Jules Kounde (23), Eric Garcia (24).

Real Madrid: Thibaut Courtois (1), Jude Bellingham (5), Eduardo Camavinga (6), Vinicius Junior (7), Federico Valverde (8), Rodrygo (11), Aurelien Tchouameni (14), Gonzalo Garcia (16), Raul Asencio (17), Alvaro Carreras (18), Dean Huijsen (24).

Thông tin Barcelona và Real Madrid

Barcelona không có sự phục vụ của Gavi, Marc-Andre ter Stegen và Andreas Christensen đều vì chấn thương. Dù vậy, điều này không làm xáo trộn kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Hansi Flick.

Lamine Yamal trở lại đội hình Barca trong hiệp 2 trận đấu với Atletico Madrid cuối tuần trước. Cầu thủ này nhiều khả năng sẽ đá chính trước Real Madrid. Tình hình của Ronald Araujo tương tự nhưng Eric Garcia là lựa chọn đáng tin cậy hơn.

Real Madrid chào đón sự trở lại của Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp bình phục chấn thương đầu gối để góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Barcelona. Tuy nhiên, khả năng đá chính của Mbappe chưa được đảm bảo. Tương tự là trường hợp Rodrygo, Antonio Rudiger và Raul Asencio.

Trong khi đó, Trent Alexander-Arnold (chấn thương đùi), Eder Militao (gân kheo) và Brahim Diaz (thi đấu cho đội tuyển) chắc chắn vắng mặt.