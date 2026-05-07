Valverde nhập viện vì ẩu đả với Tchouameni, Mbappe thản nhiên cười đùa

Theo một loạt trang tin tại Tây Ban Nha, vụ ẩu đả giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde xảy ra tại trung tâm tập luyện Valdebebas. Trong buổi tập ngày thứ 4, vụ hỗn chiến nổ ra sau một loạt pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết. Tchouameni là người vào bóng trước còn Valverde cũng chẳng vừa khi liên tục trả đũa.

Đến hôm nay, tình trạng không có gì thay đổi và buổi tập của Real Madrid càng trở nên căng thẳng khi Tchouameni đã chủ động bắt tay xin lỗi nhưng Valverde không đáp lại. Sau đó, ngôi sao người Uruguay lại tiếp tục phạm lỗi thô bạo với đồng đội.

Tchouameni (trái) đấm Valverde khiến đồng đội nhập viện.

Tranh cãi âm ỉ xảy ra cho đến phòng thay đồ và trở thành những cú đấm từ cả hai phía. Tờ Marca tiết lộ rằng màn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" xảy ra với mức độ rất nghiêm trọng. Valverde phải nhập viện khâu nhiều mũi. Sau sự việc, huấn luyện viên trưởng Alvaro Arbeloa được cho là đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm giải quyết căng thẳng.

Vài giờ sau vụ việc, đoạn video ghi lại hình ảnh Kylian Mbappe - người đang là tâm điểm của chỉ trích lại xuất hiện. Tiền đạo người Pháp lái xe rời khỏi khu phức hợp Valdebebas với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Chân sút 27 tuổi được cho là đã lời qua tiếng lại, thậm chí căng thẳng với một trợ lý trong ban huấn luyện của HLV Álvaro Arbeloa trong một buổi tập.

Không dừng lại ở đó, Mbappé còn gây tranh cãi khi bị bắt gặp thư giãn trên du thuyền sang trọng ở Sardinia cùng bạn gái Ester Expósito, trong khi các đồng đội của anh chuẩn bị đối đầu với Barcelona ở trận El Clasico ngày 11/5 - nơi họ có thể chính thức mất chức vô địch La Liga mùa thứ hai liên tiếp.

Hơn 250.000 cổ động viên Real Madrid đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi Mbappé rời đội, sau hai mùa giải gây thất vọng kể từ khi anh gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do từ Paris Saint-Germain. Trong thời gian đó, cả Mbappé lẫn đội bóng Hoàng gia đều chưa giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào.