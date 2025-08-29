Mourinho bị thanh lý hợp đồng lần thứ 7, vẫn lý do quen thuộc

(VTC News) -

Chiều 29/8 (giờ Việt Nam), Fenerbahce thông báo chia tay huấn luyện viên Jose Mourinho dù mùa giải chỉ vừa bắt đầu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và các học trò mới thi đấu 6 trận ở mùa giải này.

"Đội chuyên nghiệp của chúng tôi đã chia tay Jose Mourinho, người đã phục vụ đội bóng với vai trò huấn luyện viên trưởng từ mùa giải 2024-2025 đến nay. Chúng tôi cảm ơn ông ấy vì những đóng góp cho đội bóng và chúc thành công trong tương lai", đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo.

Huấn luyện viên Jose Mourinho chia tay Fenerbahce.

Huấn luyện viên Jose Mourinho ký hợp đồng với Fenerbahce vào tháng 5/2024, thời hạn 2 năm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giúp câu lạc bộ về nhì tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (đứng sau đội bóng mạnh nhất giải là Galatasaray).

Lý do HLV Jose Mourinho mất việc được cho là mâu thuẫn với ban lãnh đạo câu lạc bộ. Cựu huấn luyện viên Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Manchester United không hài lòng với chiến lược chuyển nhượng của đội bóng trong mùa hè 2025.

Ông công khai chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng, nói rằng "tôi không nghĩ Fenerbahce có danh sách chuyển nhượng". Mourinho ám chỉ rằng đội bóng coi nhẹ đấu trường Champions League và không có động thái cần thiết trên thị trường chuyển nhượng.

Theo Daily Mail, các giám đốc điều hành được cho là đã rất bối rối khi nghe được phát biểu của Mourinho, cho rằng ông ta "bóp méo sự thật". Một lãnh đạo của Fenerbahce cho biết đã nhiều lần hỏi Mourinho cần cầu thủ nào nhưng không nhận được phản hồi, trừ trường hợp Milan Skriniar. Người này cho rằng Mourinho mới là người có lỗi khi không đưa ra yêu cầu cụ thể về lực lượng.

Đây là lần thứ 7 huấn luyện viên Jose Mourinho bị câu lạc bộ chủ quản thanh lý hợp đồng hoặc sa thải trước thời hạn. Trước đó, ông từng phải rời Chelsea (2007), Real Madrid (2013, chỉ một năm sau khi gia hạn hợp đồng đến 2016), Chelsea lần thứ hai (2015), Manchester United (2018) bằng "thỏa thuận song phương".

Sau đó, ông lần lượt dẫn dắt các câu lạc bộ Tottenham, AS Roma và Fenerbahce, đều bị sa thải. Lý do khiến nhà cầm quân từng 2 lần vô địch Champions League mất việc luôn là thành tích sa sút và mâu thuẫn với ban lãnh đạo câu lạc bộ.